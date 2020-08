Протесты в Беларуси. Маск предложил свою помощь

13.08.2020, 21:55, Новости дня

Основатель компании Tesla Илон Маск предложил помощь Беларуси, где с 9 августа продолжаются митинги из-за результатов выборов президента. Соответствующее заявление он сделал 13 августа в Twitter.

Пост Маска был реакцией на публикацию пользователя под ником Эрвин Вейков, которая обнародовала в сети видео с митингов в Беларуси. Вейков тегнул в посте Маска и главу Microsoft Билла Гейтса.

Маск написал, что ему жаль слышать о том, что происходит в Беларуси, и спросил, чем он может помочь.

Sorry to hear this. What can we do to help?

— Elon Musk (@elonmusk) August 13, 2020

В ответ на это Вейков предложила Маску помочь в освещении событий в Беларуси.

“В первую очередь, протестующие в Беларуси нуждаются во внимании мировой общественности, думаю, вы можете в этом помочь. Вы можете помочь материально, вот контакты людей, которые собирают деньги для протестующих”, – ответила юзер, прикрепив ссылку на страницу в Facebook, где занимаются сбором средств.

Hi Elon! Thank you for noticing the problem. First of all, the protesters in Belarus need the attention of the world community, I think you can help with this. You can help financially, here are the contacts of people who raise money for the protesters https://t.co/kdnFvwTEoE

— Эрвин Вейков (@renarddemoscou) August 13, 2020

Белорусский журналист Франтишек Вечерко рассказал Маску о том, что в стране случаются перебои с интернетом, и предложил запустить в стране бета-тестирование системы глобального интернета Starlink. Именно компания Маска SpaceX занимается запуском околоземных спутников для дешевого и скоростного интернета.

Dear @elonmusk. Nowadays, Belarus people protest for free elections and democracy, risk life, and freedom. During protests, authorities shut down the internet, and live streams watched by millions disrupted. Can you take us into your Starlink beta-testing program? We are 52-53°N

— Franak Viačorka (@franakviacorka) August 13, 2020

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. По предварительным данным Центризбиркома страны, больше всего голосов набрал нынешний президент страны Александр Лукашенко (80,2%), второе место заняла оппозиционерка Светлана Тихановская – 9,9%. Остальные кандидаты получили менее 2%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Акции сопровождаются столкновениями протестующих и милиции. В МВД Беларуси рассказали, что во время протестов 9 августа были задержаны 3 тыс. человек, 10 августа – еще 2 тыс., 11 августа – более 1 тыс, 12 августа – около 700. Задержанным вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.

По официальным данным, во время столкновений пострадало несколько сотен человек, известно о двух погибших. Первый мужчина погиб 10 августа в Минске. Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила, что в руке демонстранта взорвалось взрывное устройство. Но очевидцы сообщили телеканалу “Белсат”, что мужчина скончался в результате попадания светошумовой гранаты. О смерти второго мужчины стало известно 12 августа. 9 августа его задержали в Гомеле. По данным родных, ему стало плохо в закрытом автозаке, который направлялся в СИЗО.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили США, ЕС, Украина, Польша, Литва и другие. В США и ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. По данным СМИ, в конце августа Евросоюз рассмотрит вопрос введения санкций против Беларуси.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил 12 августа, что США могут ввести санкции против Беларуси или ограничить поставки американской нефти.

13 августа стало известно, что страны ЕС к концу месяца тоже готовятся ввести санкции против Беларуси в связи с силовыми методами властей страны по разгону протестующих.