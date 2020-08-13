 

В США предложили выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира

13.08.2020, 21:53, Новости дня

Президент США Дональд Трамп должен стать претендентом на Нобелевскую премию мира за достижения в мирном урегулировании, в том числе между Израилем и ОАЭ, сообщил его советник по национальной безопасности Роберт О’Брайен.

«Если вы посмотрите на то, что сделал этот президент (президент США – прим. ВЗГЛЯД) для достижения мира, не удивлюсь, если это займет какое-то время в нынешней ситуации, но меня не удивит, если президент в конечном итоге будет номинирован на Нобелевскую премию (мира)», – передает РИА «Новости» слова О’Брайена.

По его словам, соглашение о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ – это «пример того, почему он (президент США Трамп – прим. ВЗГЛЯД) должен по праву рассматриваться и быть одним из основных претендентов на Нобелевскую премию мира».

О’Брайен заявил, что президент Трамп является не только «мастером сделок», но и «истинным миротворцем».

В четверг Израиль и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) при посредничестве США заключили договор о нормализации двусторонних отношений. Сделка Израиля и ОАЭ также предполагает свободное посещение мусульманами священных мест Иерусалима, создание посольств в странах, и формирование «дорожной карты» по развитию двусторонних отношений.

Также Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху договорились прекратить дальнейшую аннексию территорий Палестины.



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