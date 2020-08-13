Эксперты определили, когда наступает смерть мозга

13.08.2020, 21:50, Новости дня

Во время нового исследования команда ученых сформулировала несколько рекомендаций, которые помогут определить необратимое прекращение функционирования человеческого мозга. По словам специалистов, это необходимо для определения того момента, когда можно отключать пациента от системы жизнеобеспечения.

Как утверждают ученые, тщательное клиническое обследование является минимальным требованием для определения смерти мозга. Привести к временному нарушению функций мозга может охлаждение тела и лечение сердечных приступов. Оценка смерти мозга включает несколько тестов на физические реакции, среди которых: болевые и рвотные реакции, а также движение глаз. Если человек в этот момент не пытается дышать самостоятельно, он может считаться мертвым.

Также необходимо проверить состояние кровотока или электрической активности в головном мозге.