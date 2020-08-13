 

Передний гиппокамп лучше развит у детей богатых родителей

13.08.2020, 21:50, Новости дня

Во время нового исследования была обнаружена область гиппокампа мозга, связывающая низкий доход со снижением памяти и языковых способностей у детей.

Исследования показали, что более низкие показатели памяти и языковых способностей имеют дети из семей с более низким доходом. Кроме этого обнаружилось, что с различиями в познании, которые касаются доходов, связан передний гиппокамп.

Учеными были проанализированы данные 700 детей, которые включали: оценку памяти и словарного запаса, а также годовой семейный доход. Специалисты выявили, что более низкий социально-экономический статус семьи связан с меньшим размером переднего гиппокампа у ребенка.



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