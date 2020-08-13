 

Слезы человека похожи на слезы рептилий и птиц

13.08.2020, 21:50, Новости дня

Для процессов эволюции и адаптации, а также для открытия новых офтальмологических препаратов понимание того, как слезы способны поддерживать глаза разных видов, имеет решающее значение.

Команда ученых совместно с ветеринарами собрала образцы слез здоровых животных. Для исследования специалисты отобрали только особей, содержащихся в качестве домашних животных или в специальных местах по сохранению видов. В исследовании принимали участие черепахи и кайманы, совы, попугаи Ара, ястребы и некоторые виды других попугаев.

Кроме этого, для сравнения были собраны слезы у 10 здоровых людей. Обнаружилось, что все собранные слезы содержат одинаковое количество электролитов. К слову, концентрация натрия и хлорида была у птиц и рептилий несколько выше.



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