Глава МВД Белоруссии призвал журналистов «не лезь в самое пекло»

13.08.2020, 21:48, Новости дня

Журналистам не следует «лезь в самое пекло», сообщил глава МВД Белоруссии Юрий Караев.

Он подчеркнул, что «всегда против любого насилия над журналистами».

«Я за то, чтобы все освещалось цивилизованно», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на ОНТ.

При этом министр подчеркнул, что не следует «лезть между двумя сторонами и подставляться».

«Не лезьте в самое пекло!» – сообщил он.

В четверг сообщалось, что в Белоруссии со дня президентских выборов – 9 августа – остаются задержанными 23 журналиста, в целом произошло 68 задержаний сотрудников СМИ. Всего за этот период было зарегистрировано 29 фактов насилия в отношении журналистов.

Караев взял на себя ответственность и извинился за травмы случайных людей на протестах в республике.

Как сообщила председатель верхней палаты парламента Наталья Кочанова, президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться со всеми фактами задержаний в ходе протестных акций.