Глава МВД Белоруссии призвал журналистов «не лезь в самое пекло»
13.08.2020, 21:48, Новости дня
Журналистам не следует «лезь в самое пекло», сообщил глава МВД Белоруссии Юрий Караев.
Он подчеркнул, что «всегда против любого насилия над журналистами».
«Я за то, чтобы все освещалось цивилизованно», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на ОНТ.
При этом министр подчеркнул, что не следует «лезть между двумя сторонами и подставляться».
«Не лезьте в самое пекло!» – сообщил он.
В четверг сообщалось, что в Белоруссии со дня президентских выборов – 9 августа – остаются задержанными 23 журналиста, в целом произошло 68 задержаний сотрудников СМИ. Всего за этот период было зарегистрировано 29 фактов насилия в отношении журналистов.
Караев взял на себя ответственность и извинился за травмы случайных людей на протестах в республике.
Как сообщила председатель верхней палаты парламента Наталья Кочанова, президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться со всеми фактами задержаний в ходе протестных акций.
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