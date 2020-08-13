 

Мнение: Протесты в Портленде

13.08.2020, 21:40, Разное

В Портленде уже 76 дней продолжаются протесты активистов Black Lives Matter. По заявлению местной полиции, отступление федеральных сил из Портленда лишь усугубо беспорядки. Полиция фактически расписывается в том, что не может их самостоятельно подавить.
Еще чуть-чуть и расистский режим Трампа падет. Кстати, согласно опросу, 55% американцев опасаются, что ноябрьские выборы в США могут быть сфальсифицированы.

Некоторые активисты BLM наблюдая за событиями в Минске задаются вопросом:


Портленд.


Минск.

Источник: Colonel Cassad



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