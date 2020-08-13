Мнение: Протесты в Портленде

13.08.2020, 21:40, Разное

В Портленде уже 76 дней продолжаются протесты активистов Black Lives Matter. По заявлению местной полиции, отступление федеральных сил из Портленда лишь усугубо беспорядки. Полиция фактически расписывается в том, что не может их самостоятельно подавить.

Еще чуть-чуть и расистский режим Трампа падет. Кстати, согласно опросу, 55% американцев опасаются, что ноябрьские выборы в США могут быть сфальсифицированы.

Некоторые активисты BLM наблюдая за событиями в Минске задаются вопросом:



Портленд.



Минск.