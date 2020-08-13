Лукашенко поручил разобраться со всеми фактами задержаний

13.08.2020, 21:30, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться со всеми фактами задержаний в ходе протестных акций, сообщила председатель верхней палаты парламента Наталья Кочанова.

«Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни, и сейчас идет интенсивная работа в этом направлении. Уже на вечер сегодняшнего дня отпущены более тысячи человек под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние переданы под расписки родителям», – передает ее слова Tut.by.

«Нам не нужна драка. Не нужна война», – сообщила Кочанова.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Акции жестко подавляются силовиками: правоохранители применяли слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие, в свою очередь, забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применяет против протестующих слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Те в свою очередь забрасывают бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

Ранее в четверг сообщалось, что колонна сторонников оппозиции двинулась по тротуару проспекта Независимости в центр Минска. На тот момент число протестующих не превышало 2 тыс. человек.

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев взял на себя ответственность и извинился за травмы случайных людей на протестах в республике.