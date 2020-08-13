 

Лукашенко поручил разобраться со всеми фактами задержаний

13.08.2020, 21:30, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться со всеми фактами задержаний в ходе протестных акций, сообщила председатель верхней палаты парламента Наталья Кочанова.

«Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни, и сейчас идет интенсивная работа в этом направлении. Уже на вечер сегодняшнего дня отпущены более тысячи человек под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние переданы под расписки родителям», – передает ее слова Tut.by.

«Нам не нужна драка. Не нужна война», – сообщила Кочанова.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Акции жестко подавляются силовиками: правоохранители применяли слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие, в свою очередь, забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применяет против протестующих слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Те в свою очередь забрасывают бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

Ранее в четверг сообщалось, что колонна сторонников оппозиции двинулась по тротуару проспекта Независимости в центр Минска. На тот момент число протестующих не превышало 2 тыс. человек.

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев взял на себя ответственность и извинился за травмы случайных людей на протестах в республике.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.07 / Собянин призвал не ждать падения уровня распространения коронавируса в Москве до нуля

20.07 / В Петербурге заложили два фрегата проекта 22350

11.07 / На Донбассе от обстрелов гибнет гражданское население 

06.08 / Трамп: вакцина от коронавируса может появиться в США до выборов

13.07 / В Кировоградской области женщина получила 1,2 млн грн, выдав себя за вдову погибшего воина АТО

12.08 / Российские ученые создали новый материал для машиностроения

16.07 / Певица Ольга Орлова раскрыла причину развода

18.07 / Фигуристку Александровскую нашли мертвой в Москве

30.07 / Спад американской экономики во втором квартале оказался рекордным за всю историю

03.08 / Представитель Медведчука подтвердил, что он отдыхает в аннексированном Крыму

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска