Завод «Электрокомпонент» выиграл тендер на поставку электрического стула в Теннесси

13.08.2020, 21:30, Разное

Барнаульский завод «Электрокомпонент» отправляет в США электрический стул собственной конструкции. Заказ он выиграл в состязании 53 электротехнических фирм со всего мира.

Тюрьма штата Теннесси известна тем, что в ней снимали фильм «Зелёная миля». Здесь по сей день казнят преступников на электрическом стуле, но стул морально устарел, серьёзно изношен, часто ломается, поскольку построен в 1954 году.

«Электрокомпонент» представил на конкурс изделие «Электроник», включающее только отечественные ноу-хау. Электрооборудование умещается в боксе размером с чемодан, а не занимает целую комнату, как раньше. Повышающий трансформатор со вспомогательными конденсаторами и тиристорным управлением обеспечивает достижение тока в 5 ампер при напряжении в 10 киловольт за 4 миллисекунды. Для питания достаточно розетки американского стандарта 110 вольт.

Стул изготовлен из лёгкого и прочного алтайского кедра. Производитель предоставил заказчику гарантию на десять лет, а полный срок службы изделия – пятьдесят лет или 26 тысяч казней, смотря что наступит раньше.

«Мы легко выиграли этот тендер, все необходимые технологии у нас уже были. Американские конкуренты сразу проиграли по цене, китайские – по надёжности. С испанцами было посложнее, но и они не смогли обеспечить на стенде 26 тысяч рабочих циклов, которые дали мы», — сказал главный конструктор изделия «Электроник».

Кроме Теннесси, ещё семь штатов используют электрический стул. «Электрокомпонент» надеется получить заказы и от них. Торгпредство России в США уже разослало коммерческие предложения.