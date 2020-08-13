 

Завод «Электрокомпонент» выиграл тендер на поставку электрического стула в Теннесси

13.08.2020, 21:30, Разное

Барнаульский завод «Электрокомпонент» отправляет в США электрический стул собственной конструкции. Заказ он выиграл в состязании 53 электротехнических фирм со всего мира.

Тюрьма штата Теннесси известна тем, что в ней снимали фильм «Зелёная миля». Здесь по сей день казнят преступников на электрическом стуле, но стул морально устарел, серьёзно изношен, часто ломается, поскольку построен в 1954 году.

«Электрокомпонент» представил на конкурс изделие «Электроник», включающее только отечественные ноу-хау. Электрооборудование умещается в боксе размером с чемодан, а не занимает целую комнату, как раньше. Повышающий трансформатор со вспомогательными конденсаторами и тиристорным управлением обеспечивает достижение тока в 5 ампер при напряжении в 10 киловольт за 4 миллисекунды. Для питания достаточно розетки американского стандарта 110 вольт.

Стул изготовлен из лёгкого и прочного алтайского кедра. Производитель предоставил заказчику гарантию на десять лет, а полный срок службы изделия – пятьдесят лет или 26 тысяч казней, смотря что наступит раньше.

«Мы легко выиграли этот тендер, все необходимые технологии у нас уже были. Американские конкуренты сразу проиграли по цене, китайские – по надёжности. С испанцами было посложнее, но и они не смогли обеспечить на стенде 26 тысяч рабочих циклов, которые дали мы», — сказал главный конструктор изделия «Электроник».

Кроме Теннесси, ещё семь штатов используют электрический стул. «Электрокомпонент» надеется получить заказы и от них. Торгпредство России в США уже разослало коммерческие предложения.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Мнение: Зе и сотоварищи на Прикарпатье

17.07 / Прилучный привез детей к Муцениеце после отпуска с Карпович

17.07 / В ожидании чуда: Софи Тернер и Джо Джонас на семейном пикнике

30.06 / Ученые: Кишечник защищает печень от вызванных фруктозой повреждений

29.07 / Скандалы: «Тогда у всех у нас было оружие»

17.07 / Внебрачная дочь князя Монако Альбера Жасмин Гримальди заразилась коронавирусом: “Я соблюдала все правила, но все равно заболела”

12.08 / Мнение: Письмо: “Состоялся разговор о будущем”

11.08 / Личное: Выбор

10.07 / Личное: Куда делся Шантик?

29.04 / Ученые утверждают – обычный хлеб небезопасен

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска