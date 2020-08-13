Автомобиль с людьми обстреляли в Ингушетии

13.08.2020, 21:30, Новости дня

В результате обстрела автомобиля в Ингушетии погиб водитель, еще два человека пострадали и находятся в тяжелом состоянии, сообщили в правоохранительных органах региона.

«Вечером в четверг на окраине селения Сурхахи Назрановского района неизвестные обстреляли автомобиль местного жителя. В результате водитель машины скончался на месте происшествия», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства Ингушетии.

По предварительным данным, ранения получили две женщины, находившиеся в салоне автомобиля. «Обе в тяжелом состоянии доставлены в больницу», – отметили в правоохранительных органах региона.

В июле неподалеку от трассы «Кавказ» в Ингушетии в автомобиле обнаружили труп сотрудника вневедомственной охраны. По словам источника в правоохранительных структурах республики, силовик погиб в результате обстрела автомобиля неизвестными.