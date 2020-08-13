Сербия вопреки угрозам США начала сотрудничать с Китаем в области телекоммуникаций

13.08.2020, 21:16, Новости дня

Китай выделил миллиарды евро в виде льготных кредитов на развитие инфраструктуры, телекоммуникаций и энергетики в Сербии. Пекин намерен создать цифровой «Шелковый путь», в котором Белград станет ключевым звеном в Европе.

Несмотря на то, что администрация США пыталась убедить союзников в Европе и Азии остерегаться китайского шпионажа в области промышленной и интеллектуальной собственности и запретить доступ китайскому оборудованию к своим техническим сетям, а также доступ к конфиденциальной информации об отдельных гражданах и компаниях, Сербия сделала шаг в сторону Китая, передает Reuters.

Китайский телекоммуникационный гигант Huawei отрицает, что он шпионит в пользу китайских властей, и заявляет, что США стремятся помешать росту компании, потому что ни одна американская корпорация не предлагает те же технологии по конкурентоспособной цене.

По данным агентства, Сербия уже подписала два необязательных соглашения с Huawei. Одно – о стратегическом партнерстве в развитии широкополосного Интернета, другое – о проекте «умных городов», который включает сбор, хранение и управление данными.

Министр торговли и телекоммуникаций Сербии Расим Ляич в прошлом году также заявлял, что государственная Telekom Srbija работает с Huawei над проектом стоимостью 150 млн евро по созданию высокоскоростного широкополосного Интернета в стране.

В свою очередь помощник министра Ирини Релжин говорила, что Белград планирует к началу 2021 года объявить тендер на частоты 5G – сектора, в котором Huawei занимает доминирующее положение на рынке. «Мы (…) соблюдаем процедуры государственных закупок и правила ЕС, которые предусматривают, что мы должны обладать технологической нейтральностью, которая гарантирует всем операторам право покупать оборудование любого производителя», – сказала Релджин.

Кроме того, Huawei сотрудничает с Белградом в области улучшения программного обеспечения для распознавания лиц и участвует в проекте с МВД Сербии, который предусматривает установку более 1 тыс. 100 камер наблюдения для белградской системы наблюдения за дорожным движением и контролем над преступностью. Стоимость контракта не называется.

При этом помощник министра уверяет, что с сербские базы данных защищены от внешнего вмешательства. «Для нас безопасность данных одинакова, независимо от технологии и ее поколения, поэтому на данный момент мы полностью соблюдаем правила ЕС», – сказала она.

Ранее сообщалось, что Сербия собирается приобрести китайскую систему зенитно-ракетную систему FK-3 – экспортный вариант китайской HQ-22 среднего радиуса действия и аналог российской С-300.