 

Нетаньяху назвал планы по аннексии Западного берега «оставшимися на столе»

13.08.2020, 21:16, Новости дня

Несмотря на многосторонее мирное соглашение с ОАЭ, планы по аннексии еврейских поселенческих анклавов Западного берега реки Иордан остаются в работе, речь идет лишь об отсрочке, сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Когда я объявил о распространении суверенитета, вы мне говорили, что я не смогу на таких условиях заключить мир с каким-либо арабским государством. И вот смотрите, никакого изменения в моей программе распространения суверенитета нет. И обещаю вам, не будет. Планы аннексии остаются на наших рабочих столах», – передает РИА «Новости» слова премьера в эфире одного из израильских телеканалов.

Нетаньяху также подчеркнул, что реализация планов аннексии будет осуществляться в контакте с США. Пока партнеры из США просили Израиль подождать.

«Я всегда говорил, что реализация планов суверенитета будет проводиться только в координации с Соединенными Штатами. Президент Дональд Трамп – один из самых больших друзей Израиля – попросил нас немножко подождать с началом распространения суверенитета. Я никогда не откажусь от идеи суверенитета. Мы будем продвигать эту идею. Никогда мы не уступим наши права на нашу землю», – добавил он.

Премьер-министр отметил, что считает для себя великой честью вслед за Менахемом Бегиным и Ицхаком Рабиным заключить мирное соглашение с третьей арабской страной – ОАЭ.

«Это исторический момент в жизни Ближнего Востока. Менахем Бегин заключил мирный договор с Египтом, Ицхак Рабин – с Иорданией, и мне выпала великая честь после многих лет больших усилий объявить о заключении мирного договора с третьей арабской страной», – передает ТАСС его слова.

Кроме того, Нетаньяху добавил, что соглашение является «историческим прорывом на пути к подлинному миру на Ближнем Востоке».

По словам советника президента США по национальной безопасности Роберта О’Брайена, церемония подписания соглашений между ОАЭ и Израилем пройдет в Белом доме в Вашингтоне в присутствии Нетаньяху.

«Думаю, официальная церемония подписания будет в Белом доме в Вашингтоне. Мы еще посмотрим, кто приедет из разных стран, но я полагаю, что премьер-министр Нетаньяху будет здесь и наследный принц, или один из других принцев будет тут в Вашингтоне», – сообщил советник.

 В четверг Израиль и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) заключили договор о нормализации двусторонних отношений. Сделка Израиля и ОАЭ также предполагает свободное посещение мусульманами священных мест Иерусалима, создание посольств в странах, и формирование «дорожной карты» по развитию двусторонних отношений.



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