На предприятиях Беларуси рабочие продолжают выходить на массовые забастовки

13.08.2020, 21:05, Разное

На предприятиях Беларуси на фоне протестов проходят массовые забастовки на предприятиях.

О протесте на одном из крупнейших предприятий Беларуси БелАзе в Жодино сообщили Nexta, «Беларусь головного мозга» и Белсат. На видео заметно, как несколько десятков рабочих вышли на улицу и скандируют «Уходи!».

На встречу с протестующими пришел мэр Жодино Дмитрий Заблоцкий. Работники завода потребовали от него показать результаты голосования по городу, провести честные выборы и вывести ОМОН из города. Мэр уверил, что машины БелАЗа не будут выделяться силовым структурам, и пообещал убрать ОМОН. Кроме того, он согласился присоединиться к вечерней акции протеста при условии, что там «не будет провокаций». После этого собравшиеся работники начали скандировать «Мэр с народом!».

Один из участников забастовки спросил, кто из людей вокруг проголосовал за Светлану Тихановскую. Практически все собравшиеся подняли руки и выкрикнули «Я!».

Милиция отказалась общаться с протестующими и с мэром и ушла из толпы людей, это видно на кадрах трансляции.

Фото: TUT.BY

Тем временем пресс-служба завода заявила, что работники просто встречаются с руководством предприятия и города Жодино и речи о забастовке не идет.

Помимо этого, сегодня на забастовку вышли работники Гродножилстроя. Трансляция с места событий велась в Инстаграм на странице гродненского предприятия. Несколько десятков сотрудников предприятия вышли к зданию завода и начали собирать подписи за то, чтобы остановить насилие и справедливо пересчитать голоса. Изданию Onliner сообщили, что остановили свою работу почти все строительные объекты и завод.

Фото: Onliner

Бессрочную забастовку объявил и Гродненский завод «Терразит», сообщает Sputnik Беларусь.

Известно также о забастовке на Минском автомобильном заводе, на заводе Интеграл в Минске. Протестующие с других предприятий страны также продолжают выдвигать требования властям.

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Отметим, помимо забастовок, 13 августа проходят и другие акции протеста. С самого утра в Минске девушки в белом и цветами начали выстраиваться в цепи солидарности. Они вышли к станции метро «Кунцевщина», на Каменную горку, а также на проспекты Дзержинского и Независимости. Кроме того, в цепочку встали медсестры и врачи 1-ой городской больницы.

Напомним, выборы в Беларуси прошли 9 августа, с вечера того дня по всей стране проходят протесты против предварительных итогов выборов, фальсификаций и репрессий со стороны силовых структур. Все дни протеста правоохранительные структуры массово задерживали протестующих и применяли против них светошумовые гранаты и резиновые пули.