 

Мнение: Никто не ожидал такого от белорусских журналистов

13.08.2020, 20:56, Разное

Шедевральные выпуски белорусского телеканала ОНТ о ситуации в стране и внешнем вмешательстве во внутриполитические процессы государства посмотрели уже все. Такому хитросплетению различных теорий заговора завидуют мистификаторы со всего мира.

В течении прошедших дней несколько белорусских журналистов, работающих на государственных телеканалах, объявили о своем увольнении. Ведущий военной программы «Арсенал» на канале «Беларусь 1» Владимир Бурко объявил об увольнении по собственному желанию.

https://www.instagram.com/tv/CDy438jnqye/?igshid=g1w87mqj9idz

Политика государственных СМИ в освещении событий разошлась с представлениями ее работников. Не все готовы заниматься подобным, это выпуск новостей на третий день протестов:

Единственное, что появляется о протестах в эфире ОНТ – это видео от правоохранительных структур: там задержали, тут задержали.

Телеграмм канал ОНТ на пике столкновений упоминал лишь о том, что: «В Лос-Анджелесе горят леса: идет эвакуация населения», «В Японии за неделю 10 человек погибли от аномальной жары», а в Березинском заповеднике «появился музей меда».

СК Беларуси дает информацию о том, что массовые беспорядки в стране не происходили спонтанно – координировали действия граждан и руководили ими специально обученные лица.

Вполне вероятно, что без координаторов не обошлось. Это такой привет от украинских партнеров, которые за мир и свободу в Беларуси, по опыту Украины.

Источник: Теория элит



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