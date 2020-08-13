 

Экс-нардеп Ильенко решил баллотироваться в мэры Киева

13.08.2020, 20:54, Новости дня

13 августа бывший народный депутат от “Свободы” Андрей Ильенко объявил в Facebook, что намерен баллотироваться в мэры Киева. 

Он разместил ролик, в котором рассказал, что связывает свое будущее с украинской столицей.  

“Мне нравится здесь жить, я знаю Киев с разных сторон… У Киева своя великая история и миссия, но, к сожалению, сегодня у власти есть люди, которые разрушают нашу страну и наш город. Я бросаю им вызов. Я буду баллотироваться на пост мэра. Вместе мы нарушим их схемы и договоренности. Мы сделаем Киев безопасным и комфортным. Мы остановим антиукраинский реванш и покажем, что Киев – украинская столица”, – заявил он. 

Ухвалив рішення. Буду балотуватися на посаду Київського міського голови.

Posted by Андрій Іллєнко on Kolmapäev, 12. august 2020

Ильенко 33 года, он родился в Киеве. Член политсовета и заместитель главы ВО “Свобода”. Был депутатом Верховной Рады VII и VIII созывов (в 2012–2014 годах был членом фракции “Свобода”, в 2014–2019 годах не входил в состав ни одной из фракций). 

Выборы в местные органы власти в Украине назначены на 25 октября.

С 2014 года пост мэра Киева занимает Виталий Кличко. Он намерен баллотироваться на второй срок. От правящей партии “Слуга народа” на выборы пойдет нардеп Ирина Верещук. “Батьківщину” будет представлять экс-министр по вопросам ЖКХ Алексей Кучеренко, “Голос” – шоумен и волонтер Сергей Притула.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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