 

Апелляционный суд Киева отказался возобновлять Кулика в должности прокурора

13.08.2020, 20:54, Новости дня

Шестой апелляционный административный суд Киева отказал в удовлетворении апелляционной жалобы бывшего прокурора Константина Кулика о признании незаконным приказа о его увольнении из Генпрокуратуры. Об этом в комментарии “Укринформу” сообщила пресс-секретарь суда Ольга Шкиль.

“4 августа была постановление об оставлении решения суда первой инстанции без изменений. То есть, апелляционную жалобу Кулика Константина Геннадьевича оставили без удовлетворения, а решение Окружного административного суда города Киева – без изменений”, – уточнила Шкиль.

Кулик был уволен из органов прокуратуры в конце 2019 года, после того, как не прошел переаттестацию. В конце ноября прошлого года, по данным журналистов, готовилось назначение Кулика в СБУ, однако оно так и не состоялось.

В декабре 2019 Кулик подал в Окружной админсуд Киева иск о признании противоправным и отмене приказа о его увольнении из органов прокуратуры, восстановлении на работе, взыскании средней заработной платы за время вынужденного прогула. Суд обязал Генпрокуратуру выплатить Кулику 1,15 млн грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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