Самые доступные рамные внедорожники в России в 2020 году

13.08.2020, 20:53, Разное

Рамные внедорожники это те автомобили, которые будут пользоваться в нашей стране устойчивой популярностью из-за того, что в РФ существует огромное количество территорий, по которым передвигаться на автомобилях с меньшей проходимостью попросту невозможно. Несмотря на стремительно растущую популярность кроссоверов, вымирание «рамникам» у нас все еще не грозит.

Эксперты автомобильного портала glas.ru составили рейтинг пяти самых доступных рамных внедорожников в нашей стране в 2020 году.

Первое место заслуженно занимает УАЗ «Хантер», который является очередной модификацией старого доброго УАЗика, который держится на конвейере не первое десятилетие. Базовая комплектация автомобиля сегодня стоит от 794 000 рублей. Под капотом стоит так же хорошо знакомый двигатель ZMZ 40906, мощностью 125 л.с. И конечно систему полного привода с понижайкой, блокировкой дифференциала и АБС, никто не отменял.

На втором месте рейтинга УАЗ «Патриот». Так же отечественный автомобиль, но более комфортный, чем предшественник. Очередная генерация «Патриота» в топовой комплектации может оснащаться АКПП. Однако, базовая версия идет только с МКПП, постоянным полным приводом и ДВС ZMZ PRO 409051, мощностью до 150 л.с. Так же к автомобилю прилагаются светодиодные дневные ходовые огни и легко сплавные диски на 19 дюймов.

Китайский внедорожник отечественного производства Haval H5, который сейчас собирается на заводе в тульской области, становится на третью ступеньку рейтинга. Выпускающийся уже более 10 лет на проверенной платформе, внедорожник успел так же завоевать прочную любовь отечественных автолюбителей. Базовая комплектация автомобиля стоит от 1,1 миллиона рублей. В базе поставляется бензиновый двигатель мощностью до 150 л.с., МКПП и полный привод.

Mitsubishi Pajero Sport занимает четвертую строчку рейтинга занимает японская модель Mitsubishi Pajero Sport. И, несмотря на последние тенденции, эта модель по-прежнему остается настоящим рамным внедорожником. Если присмотреться с технической стороны, то становится ясно, что в качестве основы используется платформа от легендарного внедорожного пикапа Mitsubishi L200. Стоимость базовой комплектации сейчас начинается от 2 310 000 рублей. Даже самая дешевая версия получила 3,0-литровый бензиновый атмосферный мотор, способный развивать до 200 лошадиных сил и 280 Нм крутящего момента. Но главное – это фирменная система полного привода Super Select 4WD второго поколения.

Toyota Land Cruiser Prado, без которого не обходится ни один подобный рейтинг, замыкает сегодняшний ТОП. Базовая версия внедорожника стоит от 2 611 000 рублей. Автомобиль комплектуется бензиновым атмосферным ДВС объемом 2,7 литра.