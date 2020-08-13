 

Обнаружен фермент, который заставляет саранчу собираться в стаи

13.08.2020, 20:47, Новости дня

Во время нового исследования специалисты обнаружили химический сигнал, который запускает процесс перехода саранчи из одиночной в стадную фазу.

Для осуществления процесса необходима достаточная плотность насекомых и «феромон роения» 4-виниланизол (4VA) дает насекомым команду к сбору. Специалистами были идентифицированы летучие вещества, которые испускала группа Schistocerca gregaria в стадной фазе, выделяя шесть соединений-кандидатов. Они не присутствуют у тех же насекомых в одиночной фазе.

Кроме этого, специалисты проверили их воздействие на отдельных особях. Выяснилось, что вещество 4VA сильно привлекает саранчу и заставляет собираться в тесные группы.



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