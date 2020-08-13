Гороскоп на 14 августа 2020 года
13.08.2020, 20:43, Разное
Все огненные и земляные знаки будут выставлять свои интересы на первое место и придавать им колоссальное значение. Даже если мир будет рушиться, ничто не заставит их свернуть с намеченного пути. С одной стороны, это выдаст удивительную продуктивность, но с другой – превратится в душевную черствость, гласит гороскоп на сегодня.
Представители воздушной или водной стихии проявят большую гибкость в общении, но при этом скатятся в откровенное коварство. Они будут отстаивать собственные интересы не в прямом противостоянии, а тайно, что спровоцирует волну интриг и необоснованной критики.
Овен
Сегодня покровительство звезд достанется представителям профессий, связанных с риском для жизни. Военные всех родов, МЧСники, спасатели, моряки, летчики, врачи, полицейские окажутся под особой защитой: сегодня во многих местах могут обостриться противостояния как личном, так и на общенародном фронте. Сильное влияние Марса пробуждает агрессию и усиливает стремление отстоять позицию любой ценой. Поэтому Овнам стоит готовиться к самым опасным и непредвиденным вещам, предупреждает гороскоп на 14 августа.
Телец
Тельцов захлестнет любовный флер: свободным представителям данного знака особенно сильно захочется обрести пару, а тех, кто уже связал себя узами – получить нежность партнера или пойти на адюльтер. Причем, если первый вариант совсем неплох, то второй – неприемлем. А все потому, что никаких легких интрижек без последствий не получится. Даже малейший флирт с представителем противоположного пола будет замечен и подвергнут осуждению. Поэтому, проявите рассудительность.
Близнецы
Близнецы окажутся в роли экспертов в самых разных вопросах: вам придется разбираться с темами, которых раньше никак не касались и еще как-то направлять других советами. Вам будет непросто вникнуть в совершенно новые аспекты жизни, так что просто найдите того, кто разбирается в нужном вопросе, и всех отправляйте к нему. Руководство иногда кроется не в личном авторитете, а в умении послать к правильному специалисту, утверждает гороскоп на сегодня.
Рак
Ракам стоит всерьез задуматься о чувстве стиля. В теории, оно у представителей данного знака врожденное, но и из этого правила есть исключения. Если засомневаетесь в уместности гардероба, лучше не пытаться самому перетряхнуть все шкафы. Наймите профессионально стилиста – каждый должен делать только то, в чем хорошо разбирается. Таем более, что ходить по магазинам или создавать капсулы, в вашем случае, лучше в компании эксперта.
Лев
Утром Львы расстроятся и постараются обратить внимание окружающих на свои несчастья. Не то чтобы случилось какое-то великое горе, но даже крошечное замечание будет расценено Львами чуть ли не как призыв к военным действиям офисного масштаба. Чтобы не выглядеть глупо, посмотрите на себя со стороны в момент слабости и ваше настроение переменится. Совет от гороскопа на 14 августа: вместо войны с коллегами, сходите на ланч или пройдитесь по магазинам.
Дева
Девам перед выходными крупно повезет: они могут отправиться вечером в пятницу подпольное казино и сорвать там приличный куш. Даже если вы не большой сторонник азартных игр, можете просто сыграть разок в рулетку или просто посмотреть хорошее развлекательное шоу. Так или иначе, звезды сулят вам выигрыш. А будет он финансовым или моральным решать уже вам. Также не стесняйтесь брать с собой вторую половинку. Вам обоим не помешает развеяться и начать уикенд с веселья.
Весы
Весам пора сокращать время телефонных переговоров, особенно если это происходит в офисе в разгар рабочего дня. Мало того, что постоянная трель рингтона раздражает коллег (да, представители данного знака не любят выключать звук на телефоне), так еще и хождения по коридорам и громкие разговоры здорово сбивают концентрацию. Если хотите, чтобы к вам относились с уважением, сначала проявите его сами по отношению к тем, с кем делите рабочее пространство, рекомендует гороскоп на сегодня.
Скорпион
Скорпионы, планирующее важное семейное событие, столкнутся с тотальной нехваткой времени. У вас все хорошо с организацией рабочего процесса, а вот с умением отказывать не очень. Вы постоянно тратите свои ресурсы на помощь тем, кто об этом просит, а свои дела делать не успеваете. Вы помогаете всем, а вам никто. Это не справедливо, так что пора закончить с благотворительностью и заняться своими непосредственными обязанностями.
Стрелец
Семейная обстановка в доме Стрельцов накалится до предела: вы забыли о каком-то намечающемся торжестве и вас на этом поймают. Лучшее, что вы можете сделать, чтобы с честью выйти из щекотливого положения, так это притвориться, что это произошло умышленно и вообще часть хитрого плана. Импровизация – ваш конек, который сегодня в буквальном смысле поможет сотворить настоящее чудо. Вы успеете не только купить удачный подарок к празднику, но и даже сочинить на ходу сценарий, гласит гороскоп на сегодня.
Козерог
Козерогов сегодня ждет тотальная переработка: все разбежались по отпускам и обязанности многих коллег лягут на вас. Если вы не страдаете трудоголизмом и ходите на работу для того, чтобы вам платили деньги, а не ради удовольствия падать от усталости, оговаривайте условия замещения всех подряд до того, как приступите к работе. Иначе не видать вам ни свободного времени, ни денег. Ваш босс притянет за уши легенду, исходя и которой, вы сами согласились трудиться бесплатно чисто ради морального вызова.
Водолей
Водолеям стоит больше думать о второй половинке, чем о собственных чувствах: вы в последнее время только и говорите, что о себе, так что пора сменить пластинку. Даже если устали и остро нуждаетесь в сочувствии, лучше покажите себя героем, советует гороскоп на 14 августа. Тогда вас не просто отправят почивать на заслуженные лавры, но и сделают это с великими почестями и воспеванием ваших заслуг. А начнете ныть и плакаться, не только нагрузят еще больше, но и обидных слов наговорят.
Рыбы
Вас ждет примирение с человеком, с которым вы давно находились в натянутых отношениях. Если это кто-то посторонний, покажите, что вам совсем неинтересно с ним мириться, но природное благодушие вынуждает пойти на компромисс. Если речь идет о близком друге или даже родственнике, можете не скрывать своего облегчения от завершения затянувшегося конфликта. Возможно вам даже стоит выпить по стаканчику, чтобы закрепить мир, гласит гороскоп на сегодня.
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