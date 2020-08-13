Мнение: Смотр в Сиди-Баррани. Вид из космоса

13.08.2020, 20:35, Разное

Спутниковая фотография египетской военной базы в районе Сиди-Баррани.

Египетская военная техника в районе Сиди Баррани во время смотра https://colonelcassad.livejournal.com/5964448.html (по ссылке есть фото и видео с мероприятия) проводимого Ас-Сиси 14 июня 2020 года, вскоре после озвученных угроз ввести войска в Ливию и противостоять Турции на линии Сирт-Аль-Джуфра.

Стоит отметить, что несмотря на известный скепсис относительно боевых возможностей египетской армии (одно Синайское болото чего стоит), Эрдоган так и не решился проверить на практике ее возможности, не в последнюю очередь потому, что ему ясно дали понять, что НАТО не поддержит его дальнейшую авантюру (хотя турецкий МИД в июне пытался добиться от руководства НАТО заверений в поддержке турецких притязаний), а Франция и Греция заблокируют принятие консолидированного решения о помощи Турции, что оставит Турцию один на один с Египтом и прочими "друзьями Хафтара", где у Турции из союзников будет только ПНС Ливии и Катар. В результате, египтяне сейчас ходят довольные как слоны и заявляют, что это именно они напугали "Друга Реджепа" и тот прекратил трепать Хафтара, который получил желанную передышку, чтобы его спонсоры снова вооружили потрепанные части и подкинули новых технологичных подарков.

Между тем, на Кипре начались военно-морские учения Франции, Греции и Кипра, которые должны стать посланием для Эрдогана.

Также стоит отметить, что Франция осудила удар турецкого дрона в Ираке, что привело к гибели иракского генерала. Париж это называет прямым нарушением суверенитета Ирака.

Разумеется, когда Франция занималась тем же самым в Сирии, про международное право в Париже и близко не вспоминали.