 

Консульский отдел посольства Белоруссии в РФ приостановил работу

13.08.2020, 20:30, Новости дня

Работа консульского отдела белорусского посольства в Москве приостанавливается с 14 августа по техническим причинам, сообщили в диппредставительстве.

«Работа приостановлена по техническим причинам», – сказал пресс-атташе Олег Мазуро, передает ТАСС.

Дата возобновления работы будет объявлена позднее.

С вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста из-за нежелания оппозиции признавать результаты выборов. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применяет против протестующих слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Те в свою очередь забрасывают бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / ВЦИОМ зафиксировал рост активности избирателей на голосовании по Конституции

24.06 / Администрация Ялты поднимает статус городских дворников

13.08 / Спецслужбы США обвинили ГРУ в создании шпионской программы «Дроворуб»

11.08 / Telegram активировал инструменты против цензуры для жителей Белоруссии

10.08 / Синоптики заявили о завершении купального сезона в европейской части России

28.07 / В США треть музеев может закрыться навсегда

09.07 / Мусор из Львова долгое время складировали в селе Киевской области – Госэкоинспекция

24.07 / Минфин выкупит еврооблигации на $806 млн за счет нового выпуска

05.08 / Демократы отмечают прогресс в переговорах с Белым домом

24.07 / МИД Украины: Стратегия деоккупации Крыма готова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска