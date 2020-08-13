Консульский отдел посольства Белоруссии в РФ приостановил работу

13.08.2020, 20:30, Новости дня

Работа консульского отдела белорусского посольства в Москве приостанавливается с 14 августа по техническим причинам, сообщили в диппредставительстве.

«Работа приостановлена по техническим причинам», – сказал пресс-атташе Олег Мазуро, передает ТАСС.

Дата возобновления работы будет объявлена позднее.

С вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста из-за нежелания оппозиции признавать результаты выборов. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применяет против протестующих слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Те в свою очередь забрасывают бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».