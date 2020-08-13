Президент Израиля пригласил наследного принца Абу-Даби в Иерусалим

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13.08.2020, 20:30, Новости дня

Президент Израиля Реувен Ривлин пригласил наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Зейда посетить Иерусалим после подписания с ОАЭ соглашения о нормализации двусторонних отношений.

«Я поздравляю президента США Дональда Трампа], премьер-министра Израиля [Биньямина Нетаньяху] и наследного принца [Абу-Даби] шейха Мохаммеда бен Зейда с этим впечатляющим достижением и приглашаю наследного принца посетить Иерусалим», – передает заявление президента РИА «Новости».

Ривлин соглашение между Израилем и ОАЭ важной исторической вехой. Это событие приведет к появлению новых возможностей, а также укреплению доверия в регионе.

«Я искренне надеюсь, что этот шаг также приведет к укреплению доверия между нами и народами региона, которое нам понадобится для достижения стабильного соглашения между всеми нами», – сказал он.

Между тем, по данным агентства Аль-Джазира, встреча премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и наследного принца Абу-Даби состоится на следующей неделе.

В четверг Израиль и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) заключили договор о нормализации двусторонних отношений. Сделка Израиля и ОАЭ также предполагает свободное посещение мусульманами священных мест Иерусалима, создание посольств в странах, и формирование «дорожной карты» по развитию двусторонних отношений.

Кроме того, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху договорились прекратить дальнейшую аннексию территорий Палестины.

Россия приветствует решение Израиля прекратить дальнейшую аннексию территорий Палестины, так как это будет способствовать нормализации обостренной ситуации.



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