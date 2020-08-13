На кадрах «бастующего БЕЛАЗа» узнали декорации польской киностудии

13.08.2020, 20:20, Разное

80-летний польский кинорежиссёр Кшиштоф Рагамзевич заявил, что кадры сегодняшнего протеста на заводе БЕЛАЗ были сняты в киностудии под Вроцлавом и доработаны при помощи компьютерной графики. Он написал в Facebook, что «не мог не узнать студию, на которой работал с 1968 года».

– Я понимаю, что этой публикацией, возможно, разрушаю чьи-то планы, но позвольте мне сказать две вещи. Во-первых, я уже достаточно стар, чтобы не бояться. У меня нет детей или внуков, поэтому давить на меня будет сложно. Во-вторых, я был и остаюсь коммунистом – я получил членский билет Компартии Польши в 1972 году и с тех пор своим убеждениям не изменял, – обратился он к подписчикам.

Деятель кино, снявший за жизнь свыше пятидесяти художественных и документальных лент, отметил, что на кадрах белорусского протеста узнал «индустриальные» декорации студии под Вроцлавом. Он уточнил, что они были доработаны, однако, очевидно, в спешке – некоторые детали всё же выдали изначальное место съёмки.

– Не знаю, что происходит под Минском, но точно знаю, где сняты кадры «забастовки» – эти стены невозможно не узнать, эту территорию и эти площадки я знаю, как свои пять пальцев. Безусловно, маскировка применена хорошая, возможно с применением компьютерной графики. Но это не Белоруссия, друзья, – написал он.

Вскоре после публикации пост был удалён за нарушение правил сообщества Facebook. В настоящий момент аккаунт режиссёра недоступен целиком.