Эксперт дал советы по выбору ноутбука исключительно для учебы

13.08.2020, 20:17, Разное

Кирилл Родин, являющийся менеджером категории «Электроника» в сервисе «Яндекс.Маркет», дал несколько советов по выбору ноутбука исключительно для учёбы. Идеально подходящие модели обойдутся в 20-25 тыс. рублей.

Так как нотбук будет использоваться исключительно на рабочем месте и ежедневная транспортировка исключена, то рекомендуется пренебрегать габаритами и весом компьютера. Это уже позволяет существенно снизить цену, так как большинство производителей стараются сделать свои ноутбуки тонкими и лёгкими, но из-за этого они становятся существенно дороже. Повышенное внимание следует обратить на экран. Для наиболее комфортной работы лучше выбирать модели с диагональю более 14 дюймов и разрешением от 1920 на 1080 точек. В противном случае работа за устройством будет сильно нагружать глаза. Не менее важную роль играет и объём оперативной памяти. Достаточно будет 4-6 Гб. При этом собственной памятью ноутбука можно пожертвовать, ведь документы не занимают много места, и при необходимости можно использовать облачные хранилища данных, в которых сохранность информации будет под защитой.

Ситуация кардинально меняется, если речь не идёт об учёбе в школе. В этом случае потребуется более мощный ноутбук в силу той или иной специальности. Если речь идёт о дизайне или программировании, тогда нужно подбирать устройство с хорошим процессором и желательно SSD-диском для более быстрой и комфортной работы. В этом случае самая минимальная цена за ноутбук составит 40 тыс. рублей.