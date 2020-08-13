 

Мнение: Почему протестует народ Беларуси?

13.08.2020, 20:10, Разное

Народ Беларуси никак не угомонится… Тысячи людей задержаны, в камерах уже не хватает мест…  Тысячи людей избиты гопниками в погонах, которые прячут свои лица и зверствуют, колошматят людей. А люди все выходят и выходят на мирные протесты уже не только против фальшивых президентских выборов, но и против произвола и насилия….

Вспоминаю акции протеста в России. У нас на санкционированные-то митинги и марши не выходит столько людей, сколько выходит в Беларуси, не спрашивая соизволения власти попротестовать.

Почему так происходит? Потому что в Беларуси народ более смелый и менее запуганный? У граждан Беларуси больше чувства собственного достоинства, нежели у россиян? Или в Беларуси народ живет в более тяжелых, невыносимых, нищенских условиях, чем россияне, вот и накипело, вот и произошел нарыв?

Фотографии отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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