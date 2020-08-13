 

МИД заявил об интересе более 20 стран к российской вакцине против COVID-19

13.08.2020, 20:08, Новости дня

Москва находится в тесном контакте с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) по вопросу распространения и применения российской вакцины против коронавируса, к ней уже проявили интерес более 20 стран, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Мы поддерживаем самый тесный контакт с Всемирной организацией (здравоохранения) по вопросу разработки и будущего применения вакцины от COVID-19. Как вы знаете, в РФ впервые в мире зарегистрирована вакцина против COVID-19, разработанная российскими учеными. Я хочу сказать, что более 20 стран уже проявили к ней интерес, практический интерес», – передает РИА «Новости» ее слова.

Напомним, президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. 

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что критические высказывания зарубежных коллег, касающиеся российской вакцины от коронавируса, являются безосновательными. По его словам, российская вакцина – это «решение, которое уже имело определенные клинические знания и данные».

Кроме того, академик РАН и бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко объяснил критику российской вакцины от коронавируса завистью. «Давайте прекратим ту истерику, которая, небескорыстно конечно, возникает у моих коллег. Инициируется она двумя факторами – первый фактор, почему не я, а второй фактор – это то, что проплачивается все это. Но не будем копаться в мотивации, а спокойно будем продолжать работу», – отметил он.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.



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