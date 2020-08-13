США запретили чартерные авиарейсы на Кубу

13.08.2020, 20:08, Новости дня

США запретили практически все чартерные авиарейсы на Кубу из-за того, что доходы от поездок и туризма, по мнению американских властей, получают власти и спецслужбы страны.

«Сегодня я попросил министерство транспорта (США) прекратить частные чартерные рейсы во все кубинские аэропорты, включая Гавану. Этим действием будут прекращены все чартерные рейсы между США и Кубой, подпадающие под юрисдикцию министерства транспорта, кроме государственных чартерных рейсов в Гавану и из Гаваны и других разрешенных частных чартерных перелетов для срочных медицинских нужд, поисково-спасательных работ и других поездок в интересах США», – передает госсекретаря США Майка Помпео РИА «Новости».

«Нынешняя администрация (США) продолжит искать и сокращать прибыли, которые кубинское правительство получает от посадочных сборов, проживания в принадлежащих режиму гостиницах и других доходов от поездок», – добавил Помпео.

В заявлении утверждается, что кубинские военные и разведка владеют «подавляющим большинством» отелей и инфраструктуры страны.

«Мы призываем путешественников любого гражданства подумать об этом и предпринять ответственное решение о поездках на Кубу», – подчеркнул Помпео.

В январе Помпео призвал страны, которые принимают участие в зарубежных медицинских программах Кубы, разорвать с ней соглашения. Глава американского внешнеполитического ведомства считает, что в условиях работы кубинских врачей якобы имеются нарушения.