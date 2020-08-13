Эксперт Страсбургского университета объяснил надежность российской вакцины от COVID-19

13.08.2020, 20:08, Новости дня

Президенту РФ Владимиру Путину чуждо безрассудство, поэтому если он сообщил о регистрации вакцины от коронавируса, скорее всего, она надежна, сообщил врач, преподаватель Страсбургского университета Стефан Гайе в интервью изданию Atlanticо.

Президенту РФ Владимиру Путину чуждо безрассудство, поэтому если он сообщил о регистрации вакцины от коронавируса, скорее всего, она надежна, сообщил врач, преподаватель Страсбургского университета Стефан Гайе в интервью изданию Atlanticо.

Он отметил, что современная РФ обладает мощной интеллектуальной элитой и выдающимся ноу-хау в таких областях как оружие, космос и биотехнологии, передает RT.

Российская вакцина от коронавируса находится в третьей фазе испытаний, она была успешно протестирована на животных, также это означает успешное испытание переносимости человеком и фармакологической эффективности. На сегодняшний день проверяется терапевтическая эффективность препарата среди большого числа пациентов. Учитывая все это, Гайе полагает, что российская вакцина, скорее всего, надежна.

«Чтобы придать убедительности своим словам, Владимир Путин даже сказал, что инъекция была сделана его дочери. Это очень ловкий ход, который вновь подтверждает политические навыки главы государства. Как бы то ни было, все это не дает гарантии того, что вакцина действительно предоставляет достаточную защиту. Это может подтвердить лишь идущая в настоящий момент третья фаза», – поясняет эксперт.

Врач подчеркивает, что российская вакцина опирается на последние достижения в сфере биотехнологий. У препарата должна быть хорошая переносимость, но нужно обязательно дождаться окончания третьей фазы клинических испытаний, чтобы убедиться в ее эффективности.

«Думаю, РФ укрепила позиции в мировой гонке вакцин от COVID-19», – отметил Гайе.

Напомним, президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что критические высказывания зарубежных коллег, касающиеся российской вакцины от коронавируса, являются безосновательными. По его словам, российская вакцина – это «решение, которое уже имело определенные клинические знания и данные».

Кроме того, академик РАН и бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко объяснил критику российской вакцины от коронавируса завистью. «Давайте прекратим ту истерику, которая, небескорыстно конечно, возникает у моих коллег. Инициируется она двумя факторами – первый фактор, почему не я, а второй фактор – это то, что проплачивается все это. Но не будем копаться в мотивации, а спокойно будем продолжать работу», – отметил он.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.