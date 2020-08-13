Мнение: Почему жители Запада мечтают о переезде в Россию

13.08.2020, 20:02, Разное

Трогательное видео про русского фермера Джона Кописки, которое мы на днях обсуждали, вышло и на английском языке. История британца, переехавшего в Россию и нашедшего здесь своё счастье, взволновала иностранцев до глубины души.

В России жители Европы, США и ЮАР видят сейчас потерянный рай, «Запад, который они потеряли». Всё то, что сделало когда-то Запад великим, можно найти теперь в нашей стране:

1. Работающий капитализм, в котором усердный индивидуалист может многого добиться собственным трудом.

2. Старую добрую европейскую культуру.

3. Нуклеарную семью, которая состоит из сильного отца, заботливой матери и послушных детей.

4. Священников, которые отказываются венчать гей-браки, и которые деятельно поддерживают традиционные ценности.

5. Большое свободное пространство для жизни.

6. Отсутствие агрессивных, живущих на пособия мигрантов из стран с чуждой культурой.

7. Настоящую свободу слова, включающую в себя свободу шутить на неполиткорректные темы.

Если вы смотрели видео на русском языке, вы, вероятно, обратили внимание, что в нём красиво подсвечиваются все эти преимущества России. У Джона крепкая семья и пятеро детей, он владеет большой фермой и регулярно ходит в церковь, все попадающие в кадр россияне выглядят белыми и образованными людьми:

https://www.youtube.com/watch?v=8dOiCf8Xz8I

Неудивительно, что жители Запада после просмотра видео начинают испытывать щемящее чувство ностальгии по золотому веку собственных стран: по Германии 1980-х и по США 1950-х годов. Вот первые страницы комментариев под англоязычной версией видео, привожу их здесь с минимальными пропусками и сокращениями:

https://www.youtube.com/watch?v=36WMjzyKE5o

«Коровы как женщины». В США за такие слова этого парня распяли бы.

Мне тоже нравится Россия. Я родился и вырос в Великобритании, но я бы предпочел жить в России, я тоже люблю холодную погоду.

Большое уважение к Джону. Он счастлив, он горд, и из него лучится добро.

Разрешите фермерам из ЮАР переехать в Россию, мы бы с удовольствием приехали работать и жить среди таких замечательных людей, мы бы внесли свой вклад.

Я англичанин и тоже подумываю о переезде в Россию!

У него хорошая жизнь в России. Я бы тоже не ушёл. Конечно, ему пришлось выстроить всё это самому. Теперь он хозяин своей жизни, потому что он упорно трудился над этим.

Россия станет последней европейской христианской страной!

Я живу в США уже 30 лет. Американцам надо смешиваться с европейцами, или они станут роботами с промытыми мозгами.

Мне стало стыдно, когда он сравнил коров с женщинами. Эти реплики могли бы дорого обойтись ему, если бы он жил в другом месте.

Я думаю, скоро к нему присоединится больше людей с Запада.

А если русский приезжает в Великобританию, его называют террористом! Люди Великобритании, включая правительство, должны повзрослеть, пришло время парням XXI века проснуться!

Эта фраза об английских женщинах, любящих тебя бесплатно, заставила меня рассмеяться!

Отличный жизненный выбор.

Большое уважение к Джону. Не уверен, что я согласен с его политическими взглядами, особенно с политическими взглядами его жены, но он много работал и сделал себе отличную жизнь.

Потрясающе. У меня такое чувство, что нам десятилетиями лгали о России. Я рассчитываю на увеличение эмиграции с Запада в Россию в будущем.

Эй, Британия, любить Россию — это норма. Большая семья Джона Кописки, который уехал из Великобритании в Россию, — вот доказательство!

Порядочный человек.

Я разделяю причину, по которой он не любит Запад. Когда свободы слишком много, она перерастает в анархию.

Запад — это яд, во всех отношениях. Эти страны, особенно Россия, предлагают реальную жизнь и реальное будущее.

Ох, Джон, как я понимаю вас. Так же как и вы, я родился в Великобритании, с 2016 года я живу в России, в Петербурге, и чувствую, что эта земля всегда была отдельно от меня. Я пенсионер, женился на замечательной русской даме, стал русским православным, теперь учу жаргон и моя семья не рада, что я здесь, в России. Должен признаться, я действительно злюсь на Запад за ту ложь, которой они кормят людей. Так же, как и вы, я счастлив в этой замечательной и уникальной стране. Кстати, где мы можем купить ваш сыр?

Замечательный документальный фильм. Я очень люблю такие истории с таким красивым концом. Джон явно очень трудолюбивый и отличный папа, наполненный такой мудростью. Я счастлива за него и его семью. Продолжайте выпускать больше этих документальных фильмов, RT.

Я с Запада, и я бы переехал в Россию в мгновение ока.

Потрясающе. Если бы я только мог убедить свою жену, я бы уже переехал в Россию. Не уверен насчет Бога, но я думаю, что в России есть нечто большее, чем то, что говорят западные СМИ, и это касается и Китая тоже. Люди Запада всегда говорят о свободе, но когда я посетил Китай, место моего рождения, я не нашел его менее свободным, чем здесь. Да, некоторые вещи контролируются правительством, но в целом для среднего парня он казался более счастливым и имел больше свобод, и я думаю, что Россия была бы почти такой же. Да здравствует российская нация и русский народ! Мир нуждается в сильной России сейчас больше, чем когда-либо.

Сказочная история! Русская тройка — лучший способ передвижения. Люди не ценят лошадь, которая была главной движущей силой человечества в течение пяти тысяч лет, и, надеюсь, станет таковой снова.

Я на 100% капиталист и патриот Америки, но этот парень делает Россию довольно хорошей.

Он приехал, почувствовал себя как дома, начал влюбляться в страну, людей и общество, и вот он здесь.

Я могу понять его решение, я разговаривал с немцами, чьи родители приехали в Германию в 1990-е годы, а сейчас многие возвращаются. Причин очень много, законов на миллионы и на всё, потому что всё должно регулироваться, потом необеспеченное будущее и мигранты. Но главная причина в том, что у них есть свобода, и было интересно посмотреть на их жизнь сейчас в России. Она выглядит совсем неплохо!

Я был поражен тем, что немцы, которые живут своей жизнью, никогда не хотели возвращаться в Германию, они летают на сделанных ими самими самолётах, и до тех пор, пока они не залетают слишком высоко, не мешают военным или гражданские полётам, им разрешают летать!

Вы смастерили собственный автомобиль или мотоцикл, и вы можете ездить на нём, пока вы не заезжаете в Москву или другой крупный город!

Такое невозможно в Западной Европе, невозможно! Правила, правила, правила, от рождения и до смерти.

Сыр «Джонатан» твердый, как кирпич, но да, санкции стали возможностью, и русские ею воспользовались, инвестиции и результаты впечатляют! Евросоюз проиграл, конечно, и США это совершенно не волнует, потому что Евросоюз для него тоже экономический противник.

Завидую ему. Я провел 9 месяцев во Владивостоке и хотел бы вернуться – на этот раз в западную часть России. Жаль только коров, они, кажется, никогда не видят солнечного света и травы.

Если бы только визовая система была немного более дружественной… Пенсионер, вероятно, не может получить рабочую визу. Я не американец, так что не могу получить и трёхлетнюю туристическую визу.

Что делать? Как и многие кимреги (валлийцы), я сразу почувствовал себя здесь как дома, хотя многое было мне незнакомо, в том числе и язык. Но я почувствовал, что принадлежу России, и всё ещё чувствую это. Я бы всё отдал, чтобы жить там, как Джон.