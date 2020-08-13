В мире: Китай перехватывает Сербию у России

13.08.2020, 19:53, Новости дня

Соединенные Штаты возмущены – Сербия собирается купить оружие не у них! При этом Белград – похоже, в том числе из-за угрозы санкций – выбрал не российские ЗРК С-300, а их китайский аналог, но Америка все равно недовольна. Почему в итоге ближайший союзник РФ в Европе отворачивается от Москвы даже в важнейшем для него оборонном сотрудничестве?

Сербия собирается приобрести китайскую систему зенитно-ракетную систему FK-3 – экспортный вариант китайской HQ-22 среднего радиуса действия и аналог российской С-300 (на основе которой эта система, в общем-то, и создавалась). По неофициальным данным, Белград собирается приобрести три батареи – девять машин и три мобильных радиолокационных станции. Итоговая стоимость контракта не раскрывается. Но известно, что сама сделка уже вызвала большое неудовольствие Соединенных Штатов Америки.

Относительно того, почему Сербии понадобились эффективные системы защиты неба, сомнений нет. Ситуация на Балканах напряженная. Сербов беспокоит тот факт, что Хорватия, Черногория и Северная Македония обновляют и модернизируют свои вооружения при помощи американцев, европейцев и турок.

В свою очередь значительная часть сербского вооружения тоже нуждается в модернизации – и отнюдь не для парадов. «Существует реальная военная угроза. Страны региона имеют привычку присваивать сербские этнические пространства и пытаться навязать свои решения насильственными средствами», – говорит бывший сербский генерал Митар Ковач. И это уже не говоря о том, что статус Косово до сих пор подвешен.

Сработано, украдено, продано?

Вопрос в другом. Почему нужно покупать китайскую копию вместо российского оригинала? Да, Пекин подчеркивает, что все это чистый бизнес. «В 2019 году оборонный бюджет Сербии был всего 1,14 млрд долларов, и страна не могла себе позволить российскую систему С-400», – поясняет китайская Global Times. Однако речь уже и не идет о С-400 – Белград вполне мог бы приобрести экспортный вариант С-300. Систему, которая (в отличие от ее китайского клона) была испробована в боевых действиях и доказала свою надежность.

Белград мог – но не стал по вполне объяснимым причинам. Во-первых, потому, что не желает подпадать под американские санкции. Покупка российских систем ПВО третьими странами запрещена законодательством США – а точнее, «Актом о противодействии врагам Америки через санкции». Соответственно, покупатель российских систем будет наказан американским минюстом. Китайские системы пока под эти санкции не подпадают (хотя, судя по агрессивному поведению КНР на рынке вооружений, все может уже скоро измениться).

Во-вторых, Китай не просто продает оборудование, но и передает сербам технологии. Для Пекина это несложно – он-то не тратил колоссальные средства на их разработку. Перефразируя Бекона из легендарного фильма «Карты, деньги, два ствола», они были сработаны руками российских (ну или американских – в зависимости от типа оружия) мастеров и украдены руками китайских воров.

Ну и, в-третьих, покупка китайских систем является политическим жестом. Сербия официально занимает позицию военно-политического нейтралитета, и в традиционный его вариант (то есть между Россией и Западом) Александр Вучич вводит китайскую переменную. Весьма выгодную для Сербии переменную.

Продавец для бедных

В последние годы отношения между государствами активно развиваются. Китай активно помогал сербам в ходе острой фазы пандемии коронавируса. Сербия стала первой европейской страной, купившей китайские боевые дроны – в июле президент Вучич лично присутствовал при передаче сербским военным беспилотников CH-92A. В Белграде понимают свою важность для Пекина (как своего рода европейский плацдарм и важнейший элемент на пути КНР к статусу Великой державы) и хотят на этой важности заработать.

Китай продает сербам оружие не для того, чтобы американские самолеты не смогли больше безнаказанно бомбить китайское посольство в Белграде – для Пекина оборонные контракты с Белградом являются способом продвижения китайского оружия на европейских рынках. Китай уже является вторым производителем вооружений в мире и входит в пятерку крупнейших экспортеров. Он недавно присоединился к ооновскому Международному договору о торговле оружием (регламентирующему продажи и запрещающему экспорт обычных вооружений в нарушение эмбарго и санкций, а также вооружений, которые использовались бы для совершения геноцида и преступлений против человечности) и надеется на резкое увеличение экспортных контрактов.

Китайское оружие действительно стало очень популярным в мире, и, как уверяют сами китайцы, одним из важнейших их конкурентных преимуществ является неполитизированность продаж.

Пекин не требует, чтобы потенциальный покупатель оружия выполнял какие-то политические условия, будь то демократические реформы, «правильное» руководство (или, в случае Сербии, уступки по статусу Косово). Для Европы «неполитизированность» особого значения, конечно, не имеет, поэтому китайцы упирают на другой аспект – цену.

Сейчас в Поднебесной надеются на то, что другие европейские страны, поиздержавшиеся на коронавирусных делах и решившие сэкономить на военных расходах, обратят внимание на китайское вооружение. Которое на порядок дешевле американского (румыны заплатили за американские «Пэтриоты» почти 4 млрд долларов). Возможно, именно поэтому они и предложили сербам весьма комфортные условия покупки FK-3 – куда более выгодные, чем могла бы предложить РФ по С-300.

Осознайте риски

Проблема в том, что на пути китайских интересов стоят интересы Соединенных Штатов. Американцы публично называют Китай недостойным продавцом. Они трактуют китайскую «неполитизированность» по-другому – что китайцы неразборчивы. Что они продают опасное вооружение всем подряд. В результате чего совершать с помощью беспилотников незаконные убийства неугодных деятелей с причинением «сопутствующего ущерба» местным свадебным церемониям и просто прохожим может теперь не только Вашингтон (который, как известно, делает все ради свободы и демократии), но и Эр-Рияд, а также другие «безответственные» государства.

Под соусом «неприличного поведения» Пекина Вашингтон не хочет пускать китайские оборонные компании в Европу и не позволит своим союзникам по НАТО закупать новейшее китайское оружие. На деле же причины иные. Американцы не только защищают интересы американских оружейных концернов на традиционном для них рынке, но и пытаются сохранить единство НАТО. США не могут объявить Китай главным врагом «свободных народов», призвать к крестовому походу против него – и молча смотреть, как потенциальные участники этого похода отовариваются у китайских оружейников.

Сербия американским союзником не является – однако ей все равно намекнули, что сотрудничество с Китаем нужно сворачивать.

«Выбор поставщика должен отражать заявленную Сербии цель – интеграцию в Европу. Есть иные продавцы, которые не зависят от авторитарных режимов и которые могут предложить оружие, не только способное удовлетворить оборонные нужды Сербии, но сравнимое (с китайским – прим. ВЗГЛЯД) по качеству и стоимости», – говорится в заявлении посольства США в Белграде. Сербия, по мнению американских дипломатов, должна понимать «кратко- и долгосрочные риски, а также цену сотрудничества с китайскими компаниями».

Формально в Белграде точку зрения США не принимают. «Каждый раз, когда мы что-то хотим купить, кто-то всегда выступает против. Мы рассматриваем вопрос с покупкой FK-3, мы пока еще ее не купили – но примем итоговое решение самостоятельно», – заявил президент Вучич. Президент уверяет, что Сербия не собирается выбирать между новым другом Китаем, старой союзницей Россией и крупнейшим торговым партнером Евросоюзом.

Но сумеет ли сербская власть фактически удержаться в такой выгодной, но в политическом плане опасной позиции? Директор российского Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко уверен, что сможет. «Сербия не откажется от политики нейтралитета. Для нее это краеугольный камень не только внешней, но и внутренней политики», – поясняет он газете ВЗГЛЯД.

Другие же в этом сомневаются и уверены в том, что Соединенные Штаты (вступающие в глобальное противостояние с Китаем) сделают все возможное для того, чтобы не допустить создания китайского плацдарма в Европе. И если сербский президент (зависимый от Запада) встанет на их пути, то он может перестать быть сербским президентом.

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