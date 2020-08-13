 

Журналисты из США не верят в российскую вакцину «Спутник-V»

13.08.2020, 19:53, Разное

Журналисты из США скептически относятся к вакцине «Спутник-V» и не верят в российскую разработку. Кэтлин Паркер из The Washington Post считает прививание граждан этим лекарством неоправданным риском и опасным занятием.
В своей статье Паркер поднимает вопросы о необходимости здоровой конкуренции, которая была между СССР и США, включая космическую гонку. Она также подчёркивает, что название «Спутник-V» выбрано не случайно, ведь первый космический аппарат Советского Союза был запущен на орбиту и имел схожее название. Несмотря на это, Кэтлин Паркер, как и её коллега Дэвид Игнатиус, считает рискованным тестирование вакцины в государственных масштабах и, тем более, вакцинацию именно врачей. Дело в том, что лекарственное средство не могло быть досконально изучено на предмет долговременных побочных эффектов и в критической ситуации те, кто сможет помочь гражданам, окажутся в зоне повышенного риска.

В конце своей статьи Паркер отмечает, что будет с удовольствием ждать того момента, когда президент РФ Владимир Путин лично сделает прививку. В противном случае журналист считает все действия российских научных экспертов лишь попыткой вновь вернуть мировое расположение и получить ощутимое преимущество.



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