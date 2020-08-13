Мнение: Загадочные люди планеты. Нинель Кулагина

13.08.2020, 19:50, Разное

Здравствуйте уважаемые.

Начинаю серию, которая, возможно, будет вам небезинтересна.

Вспомним некоторых странных, необычных, интересных людей нашей планеты, объяснить возможности и таланты которых или невозможно или крайне затруднительны.

Начнем с одного из самых знаменитых обладателей дара телекинеза – человека о котором рассказывал даже колоритнейший спецагент ФБР в классном фильме "Страшилы" 🙂



Поговорим о Нинель Кулагиной.

И да, на всякий случай напомню – телекинез, то есть способность человека воздействовать на материальные объекты на расстоянии



Нинель Сергеевна Кулагина (девичья фамилия — Михайлова) родилась 30 июля 1926 года в Ленинграде. Уже в 15 лет вступила в Красную Армию, в Великую Отечественную войну с апреля 1942 года по июнь 1946 года службу проходила в качестве радиста в танковых войсках. Была несколько раз ранена и получила инвалидность II группы.



Свои способности Нинель Сергеевна случайно обнаружила в сентябре 1963 года, когда наблюдала, как дочка-первоклассница выполняет одно из первых в ее жизни письменных домашних заданий. Промокашка, лежавшая на тетрадке, вдруг заскользила к краю стола. Кулагина сначала решила, что это случайность, но потом все повторилось, и она поняла, что это что-то необычное.

Первые сообщения о феномене Кулагиной, или «феномене К», как его окрестили журналисты, стали появляться в СМИ в 1964 году. Когда слух о Кулагиной дошел до научных кругов Москвы, к ней приехал известный психолог Э. К. Наумов со своим помощником. Они были настолько потрясены увиденным, что, вернувшись в гостиницу, полночи не спали, пытаясь перемещать предметы силой воли. В Москве их рассказу не поверили, но они настояли на отправке в Ленинград киногруппы для съемок на квартире Кулагиных.



Непривычная обстановка: кинокамеры, яркий свет, посторонние люди — долго не позволяла Нинели Сергеевне сосредоточиться. Наконец после многих безуспешных попыток ей удалось заставить сдвинуться стрелку компаса, который использовался в качестве тренажера для разминки. Сначала под действием напряженных пассов руками стрелка начинала раскачиваться. Постепенно раскачивание сменялось вращением, и стрелка следила за движениями рук. Затем руки убирались, и Кулагина управляла вращением стрелки одними глазами.

Предметы перемешались по гладкому столу взад и вперед избирательно, в зависимости от настройки. Затем опыт был усложнен. Предметы поместили под куб из оргстекла, как бы изолировав их от остального мира, однако это никак не отразилось на способности Нинели Сергеевны перемещать их. Вместе с тем демонстрация этих способностей в процессе съемки, продолжавшейся в общей сложности 5 часов, потребовала такого напряжения сил и расхода энергии, что Кулагина похудела за это время на 8 килограммов.



Впоследствии Нинель Сергеевна еще много раз демонстрировала свои феноменальные способности перед учеными и в Ленинграде, и в Москве.

А в одной из серий опытов Нинель Сергеевна поставила своеобразный «личный рекорд»: переместила графин с водой весом 553 грамма.



Помимо телекинеза Кулагина демонстрировала и иные экстрасенсорные способности, причем в условиях строгих научных экспериментов. Так, в Ленинградском институте точной механики и оптики — ЛИТМО (теперь это СПбГУНТМО) она «гасила» луч лазера. В официальном документе об этом опыте среди его участников упомянуты: академик Г. А. Николаев, группа профессоров, научные сотрудники Московского технического университета им. Баумана, а также группа загадочных «сотрудников некоторых других организаций».

Известны также «фотографические» опыты Кулагиной. На кусках фотопленки, помещенных в светонепроницаемые футляры, она усилием воли «высвечивала» различные геометрические фигуры: полосы, крест, звезду.



По утверждению Ю. Б. Кобзарева, исследования, проделанные в Институте радиотехники и электроники (ИРЭ) АН СССР в 1981—1982 годах, установили, что вокруг её рук существует сильное электрическое поле, а чувствительный микрофон, установленный возле рук, зафиксировал короткие ультразвуковые импульсы. Сотрудник лаборатории А. Тараторин в своих воспоминаниях пишет:

“удалось выяснить, что из ладони у неё выпрыскивается мелкими капельками гистамин, возможно через потовые железы. Выпрыскиваясь, он образует заряженный аэрозоль, что и объясняет все наблюдаемые эффекты. Выпрыскиваемые капельки вызывали щелчки в микрофоне, они меняли диэлектрическую постоянную среды, рассеивая луч лазера, разъедая кожу (знаменитый «ожог»), наконец, они «садились» на объект, заряжая его. …Понять физиологический механизм подобного выпрыскивания нам так и не удалось, это действительно был физиологический феномен”.



Неслабо, верно?

К сожалению, она сама себя дескридитировала своим странным поведением. В 1966 году Кулагина была осуждена за мошенничество Кировским районным народным судом Ленинграда. Прокурор Ленинграда, государственный советник юстиции 3-го ранга Сергей Ефимович Соловьёв и журналист Матвей Наумович Медведев по этому поводу отмечают, что причиной послужило то, что «она представлялась человеком, который может помочь в приобретении мебели с чёрного хода, и набрала за короткий срок более семи тысяч рублей».



Отчего многие априори ее считали шарлатанкой. И сейчас считают. Несмотря на многочисленные эксперименты, подтвержденные учеными. А зря….

Скончалась Нинель Сергеевна Кулагина в 1990 году, прожив всего 64 года и оставшись до сих пор не разгаданным наукой феноменом.

Приятного времени суток.