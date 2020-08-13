Грузовик с мусором перевернулся на западе Москвы
13.08.2020, 19:48, Новости дня
Перевозившая мусор грузовая машина опрокинулась на западе Москвы, движение транспорта перекрыто по трем полосам, сообщил представитель экстренных служб столицы.
«Вблизи дома №38 на улице Рябиновая опрокинулся грузовик, перевозивший мусор», – сказал источник РИА «Новости».
По его словам, в результате ДТП перекрыты три полосы из четырех. Движение транспорта затруднено. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются.
В результате ДТП получил травмы водитель грузовика, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
«Сегодня в 16.15 на пересечении проспекта генерала Дорохова и Рябиновой улицы произошло опрокидывание грузового автомобиля, в результате которого получил травмы его водитель», – говорится в сообщении.
Как информирует пресс-служба департамента транспорта Москвы, грузовик перевернулся у дома №38 по проспекту генерала Дорохова.
«Предварительно, в ДТП есть пострадавшие. Детали выясняются», – говорится в сообщении.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет