Кудрявцева разозлила подписчиков отдыхом в дорогом отеле Турции
13.08.2020, 19:48, Новости дня
Российскую телеведущую Леру Кудрявцеву, опубликовавшую видеозапись с отдыха в Турции, раскритиковали пользователи Сети.
На видеозаписи в соцсети Instagram телеведущая показала номер, необычные кушанья, вид на пляжи и бассейн.
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«Я еще раз убеждаюсь, что лучший отдых с детьми – это не Европа точно, а Турция, где для деток есть все», – подписала она пост.
Однако подписчики Кудрявцевой отреагировали не так позитивно, так как «большинству такой отдых просто не по карману».
Так, пользователи предположили, что «путевка стоит как малогабаритная квартира», и в отеле «номера не для простых смертных».
Некоторые пользователи Сети обратили внимание, что телеведущая отправилась в Турцию почти сразу после отдыха в Адлере.
Кроме того, многие не согласились, что лучший отдых может быть только в Турции, многие в качестве альтернативы посоветовали ведущей посетить Крым.
Напомним, Россия возобновила международное авиасообщение с Британией, Танзанией и Турцией. Кроме того, для россиян стала доступна Абхазия.
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