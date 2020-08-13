Кудрявцева разозлила подписчиков отдыхом в дорогом отеле Турции

13.08.2020, 19:48, Новости дня

Российскую телеведущую Леру Кудрявцеву, опубликовавшую видеозапись с отдыха в Турции, раскритиковали пользователи Сети.

На видеозаписи в соцсети Instagram телеведущая показала номер, необычные кушанья, вид на пляжи и бассейн.

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Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 12 Авг 2020 в 2:34 PDT

«Я еще раз убеждаюсь, что лучший отдых с детьми – это не Европа точно, а Турция, где для деток есть все», – подписала она пост.

Однако подписчики Кудрявцевой отреагировали не так позитивно, так как «большинству такой отдых просто не по карману».

Так, пользователи предположили, что «путевка стоит как малогабаритная квартира», и в отеле «номера не для простых смертных».

Некоторые пользователи Сети обратили внимание, что телеведущая отправилась в Турцию почти сразу после отдыха в Адлере.

Кроме того, многие не согласились, что лучший отдых может быть только в Турции, многие в качестве альтернативы посоветовали ведущей посетить Крым.

Напомним, Россия возобновила международное авиасообщение с Британией, Танзанией и Турцией. Кроме того, для россиян стала доступна Абхазия.