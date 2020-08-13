 

Кудрявцева разозлила подписчиков отдыхом в дорогом отеле Турции

13.08.2020, 19:48, Новости дня

Российскую телеведущую Леру Кудрявцеву, опубликовавшую видеозапись с отдыха в Турции, раскритиковали пользователи Сети.

На видеозаписи в соцсети Instagram телеведущая показала номер, необычные кушанья, вид на пляжи и бассейн.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 12 Авг 2020 в 2:34 PDT

«Я еще раз убеждаюсь, что лучший отдых с детьми – это не Европа точно, а Турция, где для деток есть все», – подписала она пост.

Однако подписчики Кудрявцевой отреагировали не так позитивно, так как «большинству такой отдых просто не по карману».

Так, пользователи предположили, что «путевка стоит как малогабаритная квартира», и в отеле «номера не для простых смертных».

Некоторые пользователи Сети обратили внимание, что телеведущая отправилась в Турцию почти сразу после отдыха в Адлере.

Кроме того, многие не согласились, что лучший отдых может быть только в Турции, многие в качестве альтернативы посоветовали ведущей посетить Крым.

Напомним, Россия возобновила международное авиасообщение с Британией, Танзанией и Турцией. Кроме того, для россиян стала доступна Абхазия.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06 / В США выявлено максимальное число новых случаев COVID-19 за сутки

26.06 / Иностранных экспертов заинтересовал механизм дистанционного голосования в Нижнем Новгороде

30.06 / В России корреспондент заявил, что полицейский сломал ему руку на избирательном участке

17.07 / В Украине предприятия платят за электроэнергию меньше, чем в Европе – эксперт

13.08 / Харрис осудила Трампа за его реакцию на коронавирус. Сторонники президента говорят, что он спас жизни людей

09.08 / “Милиция с народом, а народ с милицией”. Тихановская и ее соратницы обратились к белорусам

30.07 / Обнаружена связь между здоровьем в старости и смехом

27.07 / Трамп обвинил американские СМИ в отказе показывать анархистов-радикалов

12.07 / Автоновости: Baojun представила недорогой аналог Skoda Octavia

08.08 / Лукашенко: Мой Коля никогда не будет президентом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска