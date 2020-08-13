Мнение: Письмо: “Почувствовала себя загипнотизированной”

13.08.2020, 19:45, Разное

Разберем сегодня несколько писем и попробуем разобраться в теме выше-ниже, вертикальную плоскость границ рассмотрим.

Если получится так себе, оставим эту тему до лучших времен.

Вот в этом письме автор сливается к плинтусу и даже ниже, хотя мужчина пытался поставить ее на пьедестал.

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Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Прошу помощи, а точнее «волшебного пенделя», чтобы перестать думать о парне, которому слилась.

(По просьбе пенделя понятно, что у автора баг Ученица. Ученицы всегда сливаются ниже других, потому что им кажется, что подчинять их – наслаждение. Хотя все этим брезгуют)

Познакомились с ним в Тиндере в начале июня. Зовут Р. Ему 28. Мне 37. Пообщались немного и он предложил перейти в ватсап, я замялась, он написал свой номер со словами «если хочешь нормально пообщаться, напиши мне в ватсап». Я ничего не написала. Через 2 дня он пишет: «кто-то совсем обо мне забыл». Я ответила: «Как дела?» Начали переписываться и он мне рассказал о своём фетише – женские ступни. Что он любит делать массаж и целовать их. Я написала: «ну, видимо, мы не зря тут с тобой встретились». У меня ступни это прям эрогенная зона. Помню, доставала бывшего мужа с просьбами о массаже, он очень круто его делал, но ему не особо это нравилось. А тут у парня это фетиш.

(Футфетиш всегда связан с удовольствием от подчинения. То есть парню нравятся взрослые властные дамы и возбуждает нижняя позиция. Как правило такие мужчины представляют, что они влюблены, покорны и восторженны. Но совсем на пустом месте они представлять это не могут, женщина должна органично вписаться в эту роль. А автор сейчас сделает все, чтобы оказаться пониже)

Р. стал предлагать встречу прямо сегодня, прямо сейчас. Было около 9 вечера. В какой-то момент я подумала, что неправильно всё понимаю и стала уточнять, что он точно не имеет в виду секс, а только общение и массаж. Он: «Да, да, на секс я не рассчитываю, просто массаж ступней». Я: «Ок, давай встретимся». Попросил надеть чулки. Он живёт примерно в часе езды на машине от меня. Приехал, я вышла, села в машину, мы немного отъехали от моего дома, начали общаться. И я почти сразу почувствовала себя какой-то немного загипнотизированной. А ещё он – красивый и на дорогой машине.

(Побежала встречаться сразу же, уточнила, будет ли она в безопасности и на немного раздраженное “да, да” легкомысленно поскакала, нарядившись в чулки. Чувствовала себя загипнотизированной маленькой девочкой, хотя старше его на 10 лет)

Попросил положить ноги на него, начал массировать, рассказывал о себе, о своей жизни, что из-за ковида пришлось закрыть небольшой бизнес и у него сейчас черная полоса в жизни. Потом предложил пересесть на заднее сидение – там удобнее делать массаж и целовать ноги. Я попыталась возразить, но в итоге оказались там. Мне ещё никто никогда не целовал ступни, не брал их в рот, не облизывал их, и мне казалось, что ему это действительно нравилось.

(Конечно ему это нравилось, ради этого он был готов потерпеть ненужную тетку. Но обратите внимание, она все еще в амплуа маленькой неуверенной в себе, но голодной девочки)

Я совсем стала какой-то парализованной и просто наблюдала за происходящим. Потом он стал просить разрешения поцеловать всю ногу, а не только ступню. Я почти ничего не могла сказать. А он: «Можно? Можно, пожалуйста?» Я: «Да». После поцелуев ног, начался куни, и я совсем улетела. Во время куни он хотел, чтобы я держала его за волосы, как будто я заставляю его это делать, а он подчиняется. Затем я сама спросила про презерватив и был секс. Прям во время секса он стал говорить про следующий раз, что он приедет, увезет меня к себе, будут цветы и шампанское, что все будет как положено. Когда он подвозил меня обратно к дому, он что-то говорил, но я не помню что.

(По любимому сценарию футфетишиста женщина позволяет целовать себе ноги, а он млеет. Этот сценарий она сразу завалила. Тогда он попробовал подключить менее любимый, но тоже сценарий: его губы используют. Но и здесь она все завалила, потянув из него секс. В общем никак у него никак не получилось представить, что она гордая женщина, получилась обычная тряпка, бегущая трахаться с первым встречным)

Помню последнее: «Ну, киска у тебя сладкая, мне понравилась, я бы повторил, скажем так, через недельку. Ты как? Хотела бы?» Я сказала, что мы же обменялись номерами, на связи теперь, если что. Он: «Да, на связи. Я на связи 24 часа, пиши мне в любое время». Поцеловал и уехал. Пока я шла к подъезду со мной случился какой-то шок, как вообще это всё произошло, это что я получается, как КДЧ из сериала и меня при желании можно трахнуть даже в туалете… Главное, даже на алкоголь не спишешь, я была абсолютно трезвая и уверена, что опозорилась дальше некуда. Все вопросы типа «почему у меня не складывается личная жизнь» у меня отпали.

(Была уверена, что опозорилась, а сейчас не уверена. Это значит корона подросла за это время)

К моему огромнейшему удивлению он написал на следующий день ближе к вечеру. Спросил как дела, что делаю и написал, что хочет всё повторить, только теперь нормально в кровате, а не в машине. Написал мне, что хотел бы видеть на мне чулки в сеточку, я написала, что пусть купит их тогда.

Он: Я белье не покупаю. Мне стыдно.

Я: Ну тогда нечего мне заказы делать. Хотел бы, нашел способ.

Он: Грубо.

Я: Правда не всегда бывает приятной.

Он: Ок пусть так будет.

Ближе к ночи мне стало стыдно, что я нагрубила и я написала ему.

(Доминировать многие женщины умеют только так, грубо, агрессивно. От этого у таких КСЖ сразу фрустрация, они понимают, что их презирает какая-то случайная шалава и им уже не до фетишей)

Он стал звать в гости. Я сказала, что приеду, когда каршеринг начнет работать, потому что своей машины нет, а он мне, что такси по деньгам выйдет также. В общем, с того дня мы стали переписываться каждый день в течение недели. Он мне несколько раз писал про финансовые трудности. Ещё в машине он говорил, что молодые девчонки не понимают его фетиша и не умеет наслаждаться, поэтому ему нравятся взрослые женщины, которые в постели доминируют.

После жалоб на то, что нет денег, я спросила, ищет ли он себе взрослую женщину-спонсоршу? Ответил, что нет. Хотя, может быть, на такой прямой вопрос по-другому и нельзя было ответить. Для меня эти его заявления, что сейчас нет денег и приехать он не может, выглядели странно. Можно подумать, что это ария жука, но он первый писал, а потом сообщал, что у него нет денег приехать. Хотя, не странно, если он пытался развести меня на деньги. Я после этих слов впадала в какой-то ступор. Для меня такие вещи не приемлемы, особенно в начале знакомства.

(То, что ему неохота было тратиться, никакого отношения к его фетишу не имеет. Просто она ему не так нравилась, чтобы напрягаться из-за нее, а ей он нравился и видел это. Поэтому спокойно ждал, когда она отрефлексирует это и сама приедет. У него не горело. Зато горело у нее)

К концу недели, из-за чего-то мы немного повздорили и я написала:

Я: Давай оставим всё как есть. Думаю, продолжения не нужно. Будет только хуже.

Он: Продолжения чего?

Я: Не продолжения, а повторения.

Он: Секса?

Я: Да.

Он: Почему?

Я: Будет только хуже.

Он: Хуже в каком плане?

Я: Во всех.

Он: Не понимаю.

Я: Жаль.

Он: Объясни.

Я: Что именно?

Он: Почему не стоит продолжать?

Я: Потому что будет только хуже.

Он: Почему хуже?

Я: Не знаю.. Может, потому что всё началось неправильно

Он: Почему неправильно?

Я: А разве правильно? С секса.

Он: Норм все было. Будет лучше.

Я: Я вроде не последняя женщина в (название города), найдешь себе ещё.

Он: Можно ведь исправить.

Я: Нет, исправить уже ничего нельзя.

Он: Почему?

Я: Ну это жизнь.

Он: Ок раз так решила, пусть так будет. Пока.

Я: (поцелуй)

Он: Больше не потревожу.

Этот диалог начался ночью, а закончился днем на следующий день.

Вечером я пошла гулять с подружкой, выпила, пришла домой и меня так к нему потянуло. Я написала, что хочу приехать к нему прямо сейчас. Он ответил, что будет рад. Ну я и поехала. За свой счет, конечно же. А он устроил мне такой огненный секс, который я даже и представить не могла, что такой бывает. После этой встречи я полетела в минус.

(А он полетел все дальше в плюс. Потому что “огненный секс” для нее, это для него самый обычный секс, не особо приятный. Тем более она все ниже, а для него это – антисекс)

Может и раньше, но после этой встречи, я его отрефлексировала. Стала иногда писать первой и замечать, как он отдаляется и теряет интерес.

А потом случилась такая переписка:

Я: а у тебя есть девушка?

Он: нет

Я: давно нет?

Он: больше полугода. А что?

Я: интересно. Хорошая была?

Он: в каком плане?

Я: ну ты её любил?

Он: да

Я: может ещё помиритесь

Он: нет

Я: а ты хотел бы детей?

Он: Да. Что за вопросы?

Я: а что не так с вопросами?

Он: не надо задавать такие вопросы. Не стоит.

Я: Почему? Может я ребенка от тебя хочу.

Он: не стоит задавать такие вопросы. Ребенка от меня? Ты понимаешь, что у нас с тобой не отношения.. а просто хороший секс?

Я: понимаю

Он: тогда зачем такие вопросы?

Я: ты мне интересен

Он: и что?

Я: и ребенок мне нужен

Он: но точно не от меня

Я: ладно, забудем

(Как в той песне: миленький ты мой, возьми меня с собой хотя бы в качестве кого-нибудь. Есть специальные мужчины – доноры, девушки, но они заключают контракт, что их личные данные останутся в тайне и что мать ребенка не будет иметь претензий никаких. В другом случае такая перспектива пугает всех)

На следующий день, дернул меня чёрт включить в догонку Оправдашку, типа, это я так прошу его помочь мне родить ребенка, с его стороны без обязательств, если он захочет видеться с ребенком, то всегда пожалуйста, а так я ничего требовать и просить не буду, просто у меня мало времени осталось, а от него был бы очень красивый ребенок и он мне понравился.. В общем, тихий ужас.. Он прочитал это сообщение и ничего не ответил.

(Вот это типичный слив под короной. Ей показалось, что он шарахнулся от необходимости жениться, а если его обрадовать перспективой отцовства без обязательств, он согласится. Не понимает, что иметь ребенка от ненужной тетки – это само по себе кошмар)

Через неделю молчания я решила проверить, это он меня уже насовсем заигнорил или нет.

Я: Привет. Как дела?

Он: Привет. Хорошо.

Раньше он всегда на этот вопрос отвечал норм или пойдет, или так себе, а тут хорошо и ничего не спрашивает в ответ. Думаю, ну хорошо, что всё хорошо. На следующий день вечером:

Он: Ты хотела приехать?

Я: Хотела, чтобы ты приехал.

Он: Сегодня не могу, выпиваю. Приезжай ты.

Я (через час примерно): Я тоже сегодня не могу.

В этот момент у меня было свидание с другим парнем с Тиндера.

На следующий день:

Он: Жаль. Приезжай сегодня.

Я: Сегодня тоже не могу. Ко мне гости приехали.

Он: Это твои отмазки.

Я: Почему отмазки. Мы сейчас на речке на шашлыках.

Он: Приезжай после шашлыков.

(Он с ней разговаривает уже как со шлюхой. Выпивает второй день и ворчит, что она не бежит на свист. И это парнишка, напоминаю, который моложе на 10 лет и у которого фетиш – подчинение женщине. Представляете насколько она не ассоциируется с женщиной у него?)

Потом долгая переписка, где он зовет к себе, я объясняю, почему не могу приехать. Через 3 дня он хотел приехать ко мне, но у меня все ещё были гости и я поехала к нему. Был секс. Потом ему стало плохо, и он предложил отвезти меня домой. Было какое-то противное ощущение от всей ситуации. Как будто ему от меня стало плохо.

(Без как будто. Его стало тошнить от нее)

Я пыталась вызвать такси, говорила, что не надо меня везти, раз ему плохо. Он настаивал. Так как он живет, как бы, в сельской местности, приложение показывало, что такси приедет через 30 минут. Он говорил, чтоб я не выдумывала и что он меня отвезет. Я просила отвезти до ближайшего района, там будет проще вызвать такси. Он отвез меня домой. По дороге разговаривали, об интуиции, о том, как я научилась водить машину, рассказывал о планах на будущее, что хочет купить дом, рассказывал, как начал жить там, где живет сейчас (жилье у него не очень, но не съемное). Ещё вспоминал, что он съел, почему ему стало тошнить и живот прихватил. Но мне кажется это он захотел от меня побыстрей избавиться и придумал такой способ.

(Видите, она знает правду, но не хочет в нее верить)

Я поблагодарила за то, что подвез, но было видно, что ему неловко от того, что ему стало плохо и он меня не удовлетворил. Я сказала – да брось ты. Я больше переживала от того, что видела, что ему неловко… Прощальный поцелуй был очень приятным. На следующий день спросила, хорошо ли он доехал. Написал, что всё ок, но до сих пор живот крутит. Это было в начале июля.

Больше мы не виделись. Сначала он писал мне либо, когда у меня были месячные, либо, когда ко мне приезжали гости. К себе больше не звал, ко мне хотел приехать. Когда я была свободна и писала ему, он отвечал, что денег нет (на бензин) и приехать не может. В июле, вот таким образом, переписка происходила примерно раз в 5 дней. Либо он, либо я. Потом в один из дней я отправила ему «приветкакдела» и фото ступней в речке, он ничего не ответил.

Ну, я страдала, конечно. Решила, что больше ему первой никогда не напишу. Дней через 10 смирилась, что всё и он написал, как ни в чем не бывало, что типа он в городе, хотел увидеться со мной. Ну я напрямую за игнор ничего не написала, но ответила холодно.

Он написал ночью ещё раз, что хочет приехать, я: «Сегодня никак». Он написал через день. Я сама предложила покататься со мной на каршеринге, он написал: «Ну посмотрим, ещё не знаю, что буду делать, пока есть дела». Т.е. он не знает, что будет делать, но на всякий случай мне заранее отказывает, хотя изначально сам написал… Вот это я не совсем понимаю. Хотя, если исходить из того, что моя СЗ для него около нуля, то вопросов нет.

(Если исходить из нулевой СЗ, которая после встреч становится отрицательной, вопросов и не будет. Но у нее они есть. Потому что она исходит не из реальности)

В общем, ситуация ужасная и позорная, но перестать думать о нем получается с трудом. Поэтому и пишу, чтобы увидеть, где у меня иллюзии, почему его фигура для меня горячая и привлекательная? Хотелось бы вычеркнуть его из своих мыслей и не метаться при каждом сообщении, закрыть хлеборезку и просто забыть его. Сейчас куча работы, новый проект, впереди развитие, но мысли о нём не дают покоя.

(Автор, хотелось бы закрыть хлеборезку, так закройте. Чтобы фигура его не была горячей, надо снять корону и увидеть, что он с трудом преодолевает брезгливость. Женщин он очень любит, а от вас лично его тошнит. Пытался несколько раз отвлекаться от вашей личности неприятной и относиться как к обезличенной приятной женщине, но выходит плохо)

Спасибо Вам за возможность написать и за всё, что Вы делаете!