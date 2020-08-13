У черных носорогов в неволе развивается гемохроматоз

13.08.2020, 19:40, Новости дня

Черные носороги относятся к тем видам, которые подвержены угрозе вымирания. В неволе у черных носорогов развиваются серьезные заболевания, не встречающиеся у диких особей.

Одним из таких заболеваний является гемохроматоз. Во время этого состояния в организме скапливается железо, что чаще всего приводит к отказу органов. Во время нового исследования специалисты взяли анализы у 15 черных и 29 белых носорогов, которые обитают в 22 зоопарках Европы. Обнаружилось, что у черных носорогов уровень содержания железа в организме, а также число воспалений и маркеры оксидативного стресса были выше, чем у белых носорогов.

Результаты исследования позволяют ученым сделать вывод о том, что скопления излишнего железа в организме черных носорогов приводят к увеличению риска появления воспалений и развития оксидативного стресса.