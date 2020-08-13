Ученые: Жирные кислоты Омега-3 оберегают людей от агрессивного поведения

13.08.2020, 19:30, Разное

Британские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили влияние жирных кислот Омега-3 на эмоциональное поведение человека. Выяснилось, что употребление указанного составляющего способного снижать уровень агрессии и тревожности у людей.

Стоит отметить, что Омега-3 в виде пищевых добавок уже используются для терапии разных поведенческих и эмоциональных нарушений здоровья, к числу которых относятся синдром дефицита внимания с гиперактивностью, а также тяжелая депрессия. Ученые, представляющие Университет Дерби и Университет Ноттингем Трент (Великобритания), провели серию тестирований среди добровольцев, часть из которых предварительно получила добавки жирных кислот в виде эйкозапентаеновой кислоты. В начале исследования участниками были заполнены анкеты, оценивающие информацию об аспектах питания. Предварительно специалистами была составлена шкала, оценивающая склонность исследуемых к проявлению физического агрессивного поведения в ответ на фактор угрозы или разочарования. В основной части тестирования добровольцам демонстрировались различные мимические композиции лиц на экране компьютера. При ощущении угрозы со стороны симулируемого “оппонента” участники нажимали кнопку “атака” на клавиатуре. При этом нюансы мозговой активности измерялись и фиксировались исследователями посредством электроэнцефаллограм. В результате выяснилось, что у исследуемых, включавших перед тестированием в рацион жирные кислоты, агрессивное поведение проявлялось значительно реже, чем у тех, кто Омега-3 не получал.

Резюмируя итоги научной работы, исследователи отметили, что недостаточное употребление указанных жирных кислот сопряжено с психологическими проблемами у людей – депрессией, агрессивным поведением, импульсивностью и черствостью. Также специалисты напомнили, что кислоты Омега-3, важные для здорового функционирования мозга и тела, могут быть получены в составе ряда натуральных продуктов – например, жирной рыбы.