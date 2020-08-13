Рита Дакота раскрыла некоторые детали новых романтических отношений

13.08.2020, 19:30, Разное

Популярная певица Рита Дакота в недавнем интервью пояснила поклонникам о некоторых нюансах своих романтических отношений с блогером Федором Белогаем. По словам исполнительницы, она абсолютно не разочарована своим романом с возлюбленным.

Романтические отношения Риты Дакоты и Федора Белогая начались примерно полгода назад, и их совместное проживание поначалу стало неожиданностью для большой армии поклонников красавицы. Однако с течением времени роман молодых людей продолжал крепнуть, все более усиливая сомнения в его мимолетности. Певица откровенно призналась, что в отношениях с любимым у них царит абсолютная гармония, в вопросах развития карьеры присутствует полное взаимопонимание, а с её дочкой Мией спутник ладит очень хорошо.



Как отметила Рита Дакота, оба возлюбленных проповедуют приверженность к восточным практикам, каждое утро начиная с совместных медитаций. Более того, до тех пор, пока парой не будет достигнуто вхождение в “правильную волну”, на использование смартфонов обоими накладывается “табу”. Резюмируя откровения, красотка заключила, что в лице Фёдора Белогая она нашла не только идеального любовника, но и надежного союзника и верного друга.