В Госдуме допустили продление программы льготной ипотеки под 6,5% еще на год

13.08.2020, 19:30, Новости дня

Программа льготной ипотеки под 6,5% может быть продлена еще на год, так как она хорошо себя зарекомендовала, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Программа хорошо себя зарекомендовала. Она позволила стимулировать потребительский спрос, просевший во время режима самоизоляции, а также помогла более оперативно решить жилищный вопрос многим российским семьям», – сказал он RT.

«Более того, льготная ипотека стала одним из драйверов быстрого восстановления строительной сферы. Ввиду роста спроса девелоперы получили средства на возведение новых объектов, что положительно сказалось как на самой отрасли, так и на экономике в целом. По этим причинам не исключаю, что программа льготной ипотеки может быть продлена еще на год», – отметил Аксаков.

Эксперт также оценил возможность дальнейшего сокращения средней ставки по жилищным кредитам в России, которая в мае впервые опустилась до 7,4%.

«Дальнейшая динамика ставки будет зависеть от действий ЦБ и ситуации вокруг пандемии COVID-19. Но уже сейчас очевидно, что мы не вернемся к ставкам по ипотеке выше 10%, которые наблюдались в последние годы. До конца 2020 года показатель, скорее всего, останется в пределах 7 – 7,5%, а уже по мере восстановления экономики индикатор продолжит сокращаться», – отметил Аксаков.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил о подписании постановления о снижении первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 15%.