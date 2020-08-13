Уволился глава журналистского пула Лукашенко

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13.08.2020, 19:30, Новости дня

Руководитель журналистского пула при президенте Белоруссии Александре Лукашенко Дмитрий Семченко уволился, сообщила его супруга Юлия.

«Я подтверждаю новость. Дайте, пожалуйста, немного времени. Он должен скоро сам все написать», – цитирует супругу Семченко «The Village Беларусь».

Она попросила не осуждать и не травить мужа. «Я прошу, люди, не травите. Я два месяца не живу, я существую. Лично я сделала многое, что в моих силах, но не могла об этом кричать», – отметила Юлия.

Также о решении покинуть государственную «Белтелерадиокомпанию» сообщил ведущий Максим Островский, передает РИА «Новости».

«Могу сказать только спасибо всей команде телеканала «НТВ-Беларусь» за почти 5 лет совместной работы. ЧП.by – нужный проект, где мне не приходилось переступать через совесть. Но сегодня я понимаю, что не смогу быть честным перед собой при встрече в эфире с некоторыми гостями программы», – сообщил Островский в соцсетях.

Другим журналистом, завершившим работу в белорусских государственных СМИ, стал корреспондент агентства БелТА Павел Горбач.

«Решил вчера. И очень жалею, что вчера был выходной, и товарищи вроде Перлина меня опередили. Считайте, влился в волну увольнений», – сказал Горбач.

Также СМИ сообщили, что из «Белтелерадиокомпании» решили уйти Сергей Комаровский и спортивный комментатор Сергей Берутов. Соведущий программы «Макаенка, 9» на «Беларусь 1» Андрей Макаенок также сообщил об уходе с канала. Ранее передачу покинул Евгений Перлин.

С канала ушли также телеведущая Ольга Бельмач, Сергей Козлович и Владимир Бурко.

Бурко, который вел передачу военной тематики «Арсенал», заявил, что был неофициальным медийным лицом минобороны Белоруссии, но не думал о том, что «что солдаты и техника, о которых я рассказывал, могут быть применены против своего народа, против мирного населения, против женщин и, не дай бог, детей».

В четверг сообщалось, что колонна сторонников оппозиции двинулась по тротуару проспекта Независимости в центр Минска. ОМОН перекрыл движение по тротуарам Минска, где собралась оппозиция.



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