“Вы за nude?”: Регина Тодоренко вызвала сомнения подписчиков в натуральности своего фото

13.08.2020, 19:30, Разное

Популярная ведущая Регина Тодоренко разместила на своей странице в Instagram фото, на котором предстала практически без макияжа. Призвав подписчиков оценить оригинальный имидж, знаменитость вызвала их сомнения в натуральности снимка.

На фотографии ведущая снялась в весьма романтичном, несколько раритетном образе: пышное платье с квадратным вырезом на груди, серебряный кулон и аккуратно собранные назад волосы. На лицо красотки практически не было нанесено макияжа, либо был выбран очень нейтральный, нежно-розовый оттенок. Фотоснимок телезвезда сопроводила вопросом к своим фолловерам, призывающим их к обсуждению выложенного образа: “Вы за nude или яркий makeup?”. Стоит отметить, что немалая часть подписчиков вовсе не обратила внимания на обсуждаемый вариант макияжа Тодоренко – посетители микроблога заподозрили, что размещенный кадр ведущая предварительно основательно обработала с использованием специальных фильтров. В результате – данными фолловерами фотоизображение было названо “фейстюном”.

Впрочем, большинство поклонников все же решило поддержать предложенную тему любимицы. При этом мнения разделились почти поровну: одна половина гостей страницы оценила “нюдовый” макияж звезды очень положительно, а другая – призвала её краситься поярче. За день публикация набрала более 100 тысяч “лайков”.