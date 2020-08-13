Пути следования автобусов по 6 межмуниципальным маршрутам в Рыбинске изменены на постоянной основе
13.08.2020, 19:20, Новости
Теги: Транспорт
В связи с обращениями администрации городского округа город Рыбинск об изменении организации дорожного движения на улично-дорожной сети г. Рыбинск (улицы Стоялая и Крестовая) и корректировки в связи с этим отдельных схем движения межмуниципальных автобусных маршрутов, департаментом транспорта изменены пути следования автобусов по 6 межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок:
– № 108 «Рыбинск (ж/д вокзал) – Октябрьский»;
– № 109 «Рыбинск (ж/д вокзал) – Гаврилово»;
– № 114 «Рыбинск (ж/д вокзал) – Красная Горка»;
– № 116 «Рыбинск (ж/д вокзал) – Западное кладбище»;
– № 179 «Юбилейный – Рыбинск (МКР имени Кирова)»;
– № 180 «Юбилейный – Рыбинск (завод «Призма»)».
– Данные изменения уже вступили в силу. Скорректированные схемы движения будут действовать на постоянной основе, – прокомментировал и.о. директора департамента транспорта Ярославской области Анатолий Бойко.
Выполнение перевозок пассажиров организовано согласно ранее утвержденному расписанию движения с предоставлением всех действующих льгот по оплате стоимости проезда.
Просим учитывать данные изменения при планировании поездок по указанным маршрутам.
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