Пути следования автобусов по 6 межмуниципальным маршрутам в Рыбинске изменены на постоянной основе

13.08.2020, 19:20, Новости

Теги: Транспорт

В связи с обращениями администрации городского округа город Рыбинск об изменении организации дорожного движения на улично-дорожной сети г. Рыбинск (улицы Стоялая и Крестовая) и корректировки в связи с этим отдельных схем движения межмуниципальных автобусных маршрутов, департаментом транспорта изменены пути следования автобусов по 6 межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок:

– № 108 «Рыбинск (ж/д вокзал) – Октябрьский»;

– № 109 «Рыбинск (ж/д вокзал) – Гаврилово»;

– № 114 «Рыбинск (ж/д вокзал) – Красная Горка»;

– № 116 «Рыбинск (ж/д вокзал) – Западное кладбище»;

– № 179 «Юбилейный – Рыбинск (МКР имени Кирова)»;

– № 180 «Юбилейный – Рыбинск (завод «Призма»)».

– Данные изменения уже вступили в силу. Скорректированные схемы движения будут действовать на постоянной основе, – прокомментировал и.о. директора департамента транспорта Ярославской области Анатолий Бойко.

Выполнение перевозок пассажиров организовано согласно ранее утвержденному расписанию движения с предоставлением всех действующих льгот по оплате стоимости проезда.

Просим учитывать данные изменения при планировании поездок по указанным маршрутам.