Отпуск с Амаль Клуни, подарок от Кейт Миддлтон и тайный побег в Турцию: 9 новых фактов из жизни Меган Маркл и принца Гарри

13.08.2020, 19:15, Разное

Книга “В поисках свободы: Гарри и Меган и их современная королевская семья”, вышедшая в продажу 11 августа, продолжает поддерживать статус бестселлера. Мировые СМИ ежедневно вычитывают в ней новые подробности из жизни герцога и герцогини Сассекских, которые ранее были только на уровне слухов. Информации, представленной в книге, можно доверять: хотя ее авторы – королевские корреспонденты Омид Скоби и Каролин Дюран – говорят, что сами Меган и Гарри не давали интервью, все же им удалось поговорить с людьми из круга пары. Мы собрали еще несколько фактов из жизни герцогской четы и делимся ими с вами.

Гарри и Меган заранее узнали пол своего будущего малыша

Обычно королевские персоны не узнают пол своего будущего ребенка и уж тем более не объявляют об этом подданным до поры до времени. Герцог и герцогиня Сассекские частично пренебрегли этими правилами, узнав о том, что у них родится сын, заранее. И имя Арчи было выбрано для малыша уже на последней неделе беременности Меган.

На вечеринке в честь будущего малыша, которая состоялась в феврале 2019-го в Нью-Йорке, Меган “осторожно рассказала о том, что они с Гарри ждут мальчика, некоторым друзьям, в том числе Амаль Клуни”. В книге также сообщается, что Меган ожидала родить 28 апреля – именно такую дату ей озвучили врачи, но в итоге Арчи, как известно, появился на свет лишь 6 мая.

О планах Меган на роды

В преддверии появления Арчи на свет в сети ходили слухи о том, что герцогиня Сассекская планирует пойти по пути Елизаветы II и родить первенца дома. Однако, по данным книги, “Меган действительно интересовалась данным видом родов в самом начале беременности, но в последнем триместре сделал выбор в пользу больницы”. Источник утверждает, что “для Меган было важно родить самым безопасным способом”.

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Знакомство принца Гарри с мамой Меган – Дорией Рэгланд

Первая встреча Гарри и Дории состоялась в Лос-Анджелесе, в доме Артура Лэндона – одного из близких друзей принца. Артур предложил паре воспользоваться его особняком на неделю, чтобы сохранить их приватность. Согласно книге, “Гарри хотел произвести хорошее впечатление на маму Меган – и не при помощи подарков, а главное – словами и делами”.

Меган Маркл, принц Гарри и Дория

Как Меган провела вечер накануне свадьбы

Будущая герцогиня Сассекская ночевала вместе с мамой и командой в Кливден-хаусе. Вечером, за несколько часов до церемонии, ей делала массаж лица звездный косметолог Сара Чапмэн, а позже Меган принимала расслабляющую ванну и разговаривала с друзьями по FaceTime.

Меган с мамой накануне свадьбы

Имя второй собаки Гарри и Меган

В августе 2018 года СМИ сообщили, что пара взяла из приюта черного лабрадора. Из книги стало известно его имя – Пула, имеющее особенное значение для Меган и Гарри. Так называется валюта Ботсваны, куда состоялась первая после знакомства поездка пары, а кроме того, на местном языке это слово означает “дождь”, который из-за своей редкости в этом регионе считается настоящим благословением.

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О подарках внутри семьи

Согласно книге, в 2017 году принц Гарри дарил своим племянникам – принцу Джорджу и принцессе Шарлотте – спортивные подарки: сын Кейт и Уильяма получил от дяди – электромобиль, а Шарлотта – трехколесный велосипед.

Кейт Миддлтон, в свою очередь, отправляла Меган букет в честь ее дня рождения – уже после того как она вышла замуж за принца Гарри. Меган же преподнесла герцогине Кембриджской подарок еще на первой встрече – это был кожаный блокнот Smythson.

Об отпуске с Джорджем и Амаль Клуни

Почти сразу после свадьбы Меган и Гарри, на которой Джордж и Амаль были почетными гостями, последние пригласили герцогскую чету в свой особняк на озере Комо. Чтобы об этом никто не узнал, Джордж предоставил паре также свой частный джет. Визит Меган и Гарри совпал с визитом принцессы Евгении и Джека Бруксбенка, которые уже находились на вилле в тот момент.

Амаль и Джордж Клуни

Тайное путешествие в Турцию

О поездке Меган и Гарри в Ботсвану в августе 2017 года – на день рождения герцогини – СМИ узнали почти сразу, а вот о путешествии пары в Турцию тем же летом стало известно только сейчас благодаря книге. Меган и Гарри провели 5 ночей на вилле в Бодруме, из которой открывался впечатляющий вид на бухту Яликавак.

История турецких украшений Меган

В том же путешествии Меган и Гарри посетили ювелирный магазин любимого дизайнера Меган – Kismet by Milka. Позже принц вернулся в бутик и приобрел для своей тогда еще будущей невесты два изделия – кольцо в форме хамсы и золотой браслет. Впоследствии Меган появлялась с ними в свете.