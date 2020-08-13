 

BMW готовит к выпуску самый маленький электрический кроссовер X1

13.08.2020, 19:09, Разное

Корпорация BMW готовит к выпуску свой фирменный и самый маленький в семействе кроссоверов электрический X1. Его выпуск ожидается до конца 2021 года вместе с бензиновыми и дизельными модификациями этой модели.
BMW iX1 построен на универсальной платформе UKL, которая позволяет создавать машины с бензиновым, дизельным, гибридным и даже электрическим двигателем на одном конвейере. Таким образом с маленьким кроссовером выйдет и экологически чистая его версия. Отличаться по дизайну она будет наличием фальшивой радиаторной решётки с синими полосами, которые свидетельствуют о наличии исключительно электрической силовой установки. О дизайне интерьера пока ничего не известно, но эксперты не исключают, что его заметно переработают и он будет выполнен без использования вредных для природы материалов.

В компании BMW намерены до 2030 года представить ряд новых машин и продать более 7 млн транспортных средств с полностью электрическими двигателями. Именно поэтому стоит ожидать появление модели i4 и модификации для третьей серии. В 2023 году ожидается выпуск ещё двух электрокаров: i5 и i7.



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