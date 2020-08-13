Мнение: О падшей России

13.08.2020, 19:08, Разное

Люди напрасно не любят цифры. Люди зря не смотрят внимательно в цифры. Люди напрасно не пытаются вникнуть в цифры. И совершенно впустую потом жалуются на жизнь.

Но хотя бы одно они делают интуитивно правильно.

Совершенно верно, что не верят официальным цифрам.

Потому что там – бездна и дно.

Вот, например, наш #Росстат показал, что с Россией случилось во II квартале, когда экономику подкосил некарантин из-за CoVID-19. По его подсчётам, экономический спад составил всего 8,5% в годовом исчислении. И это действительно хорошая #новость: Минэкономразвития прогнозировало падение ВВП на 9,6%, ЦБ ждал сокращения в пределах 9-10%. И тут Росстат всех порадовал тем, что российская экономика, оказывается, упала меньше, чем у стран-партнёров.

Но если посмотреть внимательно, то…

Можно для сравнения взять динамику выпуска по базовым отраслям (это основная часть производимого ВВП). Тут спад во II квартале на 9,7%. Что не так? Да то, что в базовых отраслях учтён только сократившийся выпуск по нефтегазу, а также спад перевозок по транспорту, тогда как падение объёмов производства по другим частям ВВП должно быть намного выше — экспорт, например, упал заметно. То есть, ВВП в целом должен был сократиться сильнее, чем в базовых отраслях. Но Росстат уверяет нас в обратном.

Ещё одна цифра. Кто может объяснить, как выручка розничной торговли (кроме продаж автортранспорта) выросла на 2,3%? Каким чудом, когда почти два месяца за полугодие торговые центры стояли закрытыми, универсамы и универмаги были полупустыми, когда за II квартал продажи продовольствия упали на 7%, а непродовольственных товаров — на 25,5%… И если настолько выросли цены, то почему в статистике этого роста нет?

А что за чудо со строительством? Там просто бум какой-то – двузначные темпы роста (11%)! А ведь даже в Москве стройки закрывали минимум на месяц…

Если брать по мелочам, то логично, что втрое упали пассажирские перевозки по железной дороге — некарантин. Но как при спаде выпуска базовых отраслей (см. выше) почти на 10% выросла выручка от грузоперевозок? Что РЖД и другие операторы там возили, кроме воздуха, и кто им за это платил? Неужели государство?

Наконец, классическая вишенка на торте, куда уж без неё. В некарантин очень многие жаловались на увольнения или на то, что их перевели на минималку. Но если вы думаете, что из-за всего этого по экономике в целом упала оплата труда, то… ошибаетесь. Росстат фиксирует рост реальной зарплаты за первые пять месяцев на 3,4%. В это кто-то может поверить?

Подобные художества можно было бы не замечать, конечно. Когда бы не одно но. Они здорово снижают доверие к национальной статистике, а это плохо уже со всех сторон. Иностранные инвесторы не спешат вкладываться в страну, где бал правит излишне творческое статистическое ведомство. Да и свои предприниматели предпочитают в развитие производства не инвестировать, ибо совершенно нет экономических ориентиров. То есть, в конечном итоге зависимая от властей статистика обходится слишком дорого. Но кто из любителей красивых цифр это понимает?