 

Моряки Росгвардии в Крыму спасли семью во время шторма

13.08.2020, 19:08, Новости дня

Экипаж патрульного катера Росгвардии в Крыму спас семью во время шторма в Черном море, заявили в ведомстве.

«Экипаж катера Росгвардии, патрулирующий водную акваторию международного детского центра «Артек», спас в Черном море семью из пяти человек, которые во время совершения морской прогулки на катамаране попали в шторм», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Там рассказали, что экипаж патрульного катера заметил в море катамаран с людьми, которые тщетно пытались вернуться к берегу и подавали сигналы с просьбой о помощи. Отдыхающим грозила серьезная опасность из-за нарастающего ветра и волн, подгонявших их катамаран на скалы островов Адалары.

«Катер пришвартовался к катамарану, и спасатели буквально у самых скал успели поднять на борт семью с тремя детьми. Спасение проходило при резком ухудшение погодных условий: поднялся сильный береговой ветер, а высота волн превысила метр. Пятеро туристов из Москвы были доставлены к причалу поселка городского типа Гурзуф вместе с плавсредством. Медицинская помощь спасенным гостям крымского курорта не потребовалась», – говорится в сообщении.

«Экипаж катера действовал слажено и оперативно несмотря на то, что погодные условия препятствовали проведению спасательной операции, обеспечили безопасность попавших в трудную ситуацию граждан», – сообщил начальник регионального управления вневедомственной охраны Росгвардии полковник полиции Валерий Харчиков.

В ведомстве сообщили, что патрульные катера проекта БЛ-820 Росгвардии на постоянной основе находятся на охране водной акватории международного детского центра «Артек». Суда оснащены надежными двигателями, а также современной навигационной аппаратурой и средствами радиосвязи. Благодаря специальной конструкции борта, катера могут сохранять свою устойчивость и на волне.

Ранее на Кубани спасли пятилетнюю девочку и мужчину, который бросился ей на помощь, когда ее уносило ветром в открытое море.

В 2019 году ребенок на воздушном шаре в Крыму едва не улетел в открытое море, летательный аппарат смогли приземлить.



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