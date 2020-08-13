Мнение: Суд повторно оправдал «педофила»

13.08.2020, 19:05, Разное

В Татарстане произошло чудо. Городской суд Бугульмы повторно вынес оправдательный приговор в отношении 27-летнего Сергея Кукушкина, которого обвинили в изнасиловании 1,5-годовалой дочери, а прокурор требовал 14 лет колонии.

В апреле суд уже оправдал парня, у которого нет ни влиятельных родственников, ни денег, даже адвокат у него был назначенный….

Но Верховный Суд Татарстана отменил оправдательный приговор и направил дело на новое рассмотрение.

Но сегодня суд снова оправдал парня. И это действительно чудо. Потому что даже вице-спикер Госдумы Ирина Яровая вынесла свой приговор Сергею, написав: «…когда речь идет о таком чудовищном преступлении в отношении младенца и никто не несет за это ответственность, конечно, подобное вызывает шок и человеческое негодование» (отсюда).

Кроме Яровой, еще 20 тыс. человек подписали петицию с требованием наказать Кукушкина по статье об изнасиловании, а по соцсетям разлетелся хештег #зверявтюрьму, посвященный томуже Кукушкину….

Вообще, как не крути но суд в Бугульме де-факто предотвратил суд Линча, не пошел на поводу у Яровой и толпы… И у меня пока нет объяснений, почему суд вынес справедливое и законное решение. Есть версии?

На снимке: Сергей Кукушкин и его жена Аннна (фото отсюда)