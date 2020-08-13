Мнение: Хрущёв о возрасте СССР, судьба польских памятников и крупнейшая проблема в мире

13.08.2020, 18:55, Разное

1. На заглавном видео – запись так называемых «кухонных дебатов» между Никитой Хрущёвым и вице-президентом США Ричардом Никсоном во время визита последнего в Москву в 1959 году. Единственное сохранившееся цветное видео Хрущёва сняли американские операторы на той самой американской выставке в Сокольниках, которую мы с вами обсуждали («дебаты» прошли на «кухне типичного американского дома», показанного на выставке). Вот что пишет блогер genby об этой беседе:

https://genby.livejournal.com/848296.html

Помню, как хихикали над Медведевым в 2010.

«У нас богатая и древняя история, и мы по праву ею гордимся. И в то же время Россия – молодая страна. Напомню, что в наступающем году ей исполнится только двадцать лет». Медведев, 2010 год.

Но никто не помнит, как Хрущёв рассказывал, какая старая страна Америка, в отличие от СССР, которому всего 42 года:

«Сколько лет Америка существует? 300 лет? 150 лет независимости. Вот тогда мы скажем, что Америка 150 лет существует, и вот её уровень. Мы 42 года. Ещё не свершилось, ещё нам семь лет, и мы будем на таком же уровне, как Америка, а следом пойдём дальше, вперёд. Но мы когда догоним вас на разъезде, мы вам приветствие такое любезное». Хрущев, 1959 год.

Смотреть этот отрезок с 3,24 минуты:

https://www.youtube.com/watch?v=zFsnu6l_QXw

В отличие от других, советских записей Хрущёва, эта запись не смонтирована, текст заранее не подготовлен. Редкий случай, когда можно наблюдать, как вживую общались деятели той эпохи.

2. Виктор Мараховский рассказывает поучительную историю: одержав «победу» в войне с «советскими» памятниками, поляки столкнулись с атакой на национальные польские монументы:

https://ria.ru/20200810/1575552422.html

В конце июля, празднуя всемирный прайд и заодно протестуя против гомо-, лесбо-, транс- и квирфобской власти нынешних польских правых из “Права и Справедливости”, Марго влез на целый ряд знаковых варшавских памятников и украсил их персонажей шестицветными флагами ЛГБТ (любителям именовать их “радужными” напоминаем, что это подделка под радугу, лишенная голубого цвета).

Так вот: секс-меньшинственные флаги от Марго получили Русалка со щитом и мечом (символ Варшавы), Коперник (главная научная гордость Польши) и, наконец, Иисус Христос, несущий крест.

Акция Марго, широко освещавшаяся в соцсетях, огорчила и расстроила довольно широкие круги поляков.

Власти тоже были не очень довольны — включая судебные, и в конце минувшей недели Марго был обвинен в вандализме и отпущен. После чего был задержан снова — ибо, по версии следствия, напал на агитмобиль правой партии, на котором были “написаны гомофобные лозунги”.

Пострадали сама машина и ее водитель. Вероятно, нападение Марго совершил, чтобы доходчивей разоблачить вздор об агрессивности ЛГБТ-активистов, — но это только версия.

Узнав об аресте Марго, сотни ЛГБТ-активистов, понимая, что весь передовой мир с ними и за их плечами и что им за борьбу с гомофобными мракобесными правыми не будет вообще ничего, кроме горячего одобрения, поддержки, политических убежищ и грантов на продолжение борьбы, вывалили на улицу, снова взобрались на несчастного Коперника с флагами, попрыгали на полицейской машине и так далее. <…>

Они разрушили у себя наши монументы — так что теперь пусть терпят, когда новые хозяева оскверняют их собственные.

3. В то время, как все озабочены коронавирусом, Трамп заявил, что крупнейшая проблема в мире – совсем другая:

https://lenta.ru/news/2020/08/12/problema/

Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию вокруг переговоров с Россией по ядерному разоружению крупнейшей международной проблемой. Об этом сообщает ТАСС.

По словам американского лидера, в России очень хотят заключить с Соединенными Штатами соглашение о ядерных вооружениях, и именно поэтому сейчас две страны работают над этим. Он заявил, что это самая большая проблема в мире сегодня. Трамп также добавил, что он рад тому, что Россия не будет медлить в данном вопросе.

Это знак, что дела у Трампа плохи. Очередным соглашением о разоружении он рассчитывает поднять свой рейтинг.

В реальности такое соглашение мало что изменит, – так как число устаревших ядерных зарядов в России и США, от которых всё равно придётся избавляться после истечения срока годности, – очень велико. Некоторое их сокращение может дать политические очки Трампу, но и только.