Ученые создали прочный хирургический материал на основе яичной скорлупы

13.08.2020, 18:53, Разное

Отечественные исследователи в ходе исследования создали образец нового хирургического материала, используемого для восстановления костей черепа. Уникальный композит разработан на основе скорлупы куриных яиц.

Научная работа специалистов, представляющих национальный исследовательский технологический университет МИСиС (Москва), была инициирована с целью модификации полиметилметакрилата – полимера, используемого хирургами в качестве “костного цемента”. Классический вариант материала характеризуется слабым химическим и биологическим взаимодействием с живыми тканями и практически полным отсутствием интеграции с костями. Однако состав удалось удачно оптимизировать посредством добавления в него диопсида, относящегося к разряду биокерамики, и получаемого из яичной скорлупы. По словам магистранта МИСиС Инны Булыгиной, одного из авторов исследования, яичная скорлупа характеризуется полезными для здоровья свойствами – способствует минерализации и росту костей, лечению остеопороза, и поэтому может быть использована для изготовления костного трансплантата. “Мы переняли экономически эффективный подход по переработке биоотходов для улучшения качества жизни пациентов с заболеваниями костей”, – резюмировала специалист.

Стоит добавить, что промышленное изготовление хирургического материала может быть организовано с применением отходов как сельскохозяйственной, так и пищевой индустрии. В настоящее время завершается серия лабораторных опытов над полученными образцами.