Ученые рассказали об эффективности иглоукалывания в борьбе с коронавирусом

13.08.2020, 18:53, Разное

Американские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили эффективность терапии иглоукалыванием в борьбе с вирусами. По словам исследователей, данный вид лечения имеет ощутимый эффект против разных видов инфекций, в том числе – коронавирусной.

Исследование ученых, представляющих Гарвардский университет (США), изначально было направлено на поиск методики лечения воспалительного цитокинового шторма. Данный термин идентифицирует гиперреакцию иммунитета на вторжение в организм патогена, провоцирующего в свою очередь процесс острого респираторного дистресс-синдрома. При наступлении его у пациента начинается одышка, что требует подключения больного к аппарату ИВЛ и ввода в искусственную кому. В эксперименте терапия электроиглоукалыванием проводилась на лабораторных грызунах, зараженных бактериальной инфекцией. В результате процедуры был уменьшен уровень трех главных видов иммунных белков-цитокинов, провоцирующих воспаление. Медики отметили, что указанные белки связаны со случаями летальных исходов у людей, заболевших COVID-19. Итоги научной работы показали, что шансы к выздоровлению мышей, подверженных иглоукалыванию, втрое превышали такую же вероятность у грызунов, не проходивших электроакупунктуру.

Ученые информировали, что цитокины, с которыми успешно справлялась терапия, характерны не только для SARS-CoV-2, они имеют свойство к активации во многих видах вирусных или бактериальных инфекций. Главным преимуществом упомянутой методики является практически полное отсутствие побочных эффектов, а также возможность его использования как основного, так и вспомогательного лечения для наиболее тяжелых больных. Об этом пишет The Daily Mail.